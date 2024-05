Isola dei Famosi, le urla di Khady e il panico: la regia stacca, la reazione di Maltese fa allarmare (VIDEO)

Momenti di panico nel corso della puntata del 26 maggio de L’Isola dei Famosi durante la prova leader. Nella circostanza Khady Gueye ha sfidato Aras Senol per conquistare la preziosa collana alla prova della centrifuga.

Paura per Khady Gueye, i capelli restano impigliati durante la prova leader

Tra un giro e l’altro, con i naufraghi per alcuni istanti finiscono sott’acqua, la maglietta dell’attore turco è rimasta impigliata ma a far scattare il panico sono state le urla della modella di origini senegalesi con i capelli che le sono rimasti incastrati nella macchina. Il gioco è stato fermato e la regia ha deciso di tornare in studio dove si sono visti Dario Maltese con le mani davanti alla faccia e l’espressione preoccupata di Vladimir Luxuria. La conduttrice ha subito tranquillizzato il fratello di Khady, presente in studio, riferendo che la situazione era sotto controllo e che stavano sciogliendo i capelli rimasti impigliati.

Il gioco è stato fermato, attimi di tensione e l’annuncio di Luxuria: ‘É stata liberata’

Poi l’annuncio: “Khady è stata liberata, non ve la mostriamo ancora perché sta andando a fare un controllo medico”. Nel giro di pochi istanti la 26enne è rientrata senza problemi ed ha avuto anche modo di conversare con il fratello che l’ha incoraggiata a modo suo. “Stai spaccando”. Dopo la grande paura Aras Senol ha deciso di cedere la collana di leader a Khady Gueye che sarà così alla guida del gruppo fino alla prossima puntata de L’Isola dei Famosi (mercoledì 29 maggio).