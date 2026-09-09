Ryanair, il pilota annuncia: «Volo in ritardo per un provvedimento della giunta Lepore»

L'annuncio del pilota durante il volo Ryanair

La frase del pilota sorprende i passeggeri

«Il volo è in ritardo a causa di un provvedimento della giunta Matteo Lepore».

È la frase pronunciata ai microfoni da un pilota Ryanair prima del decollo del volo Olbia-Bologna del 29 agosto, diretto all’aeroporto Marconi. Una comunicazione che ha lasciato sorpresi alcuni passeggeri, soprattutto per il riferimento diretto al sindaco di Bologna.

A raccontare l’episodio a la Repubblica è stato l’imprenditore bolognese Francesco Ponzellini, che viaggiava insieme alla moglie Laura.

«Avevamo qualche minuto di ritardo – ha raccontato – ed eravamo già seduti a bordo quando il pilota ha fornito ai viaggiatori una serie di informazioni sul volo». Poi, tra le comunicazioni di routine, è arrivata quella frase.

«Con mia moglie Laura ci siamo guardati esterrefatti. Io non so nemmeno a che provvedimento si riferisse, ma è sconcertante», ha aggiunto Ponzellini.

Il riferimento sarebbe all’ordinanza sui voli notturni

Secondo la ricostruzione, il pilota avrebbe fatto riferimento all’ordinanza dell’Enac che ha introdotto una riduzione dei sorvoli notturni sull’area urbana di Bologna, nella fascia compresa tra le 23 e le 6.

Il provvedimento risale al 2023 ed è stato adottato nell’ambito di un percorso che ha coinvolto Enac, Enav, aeroporto Marconi e Comune, con l’obiettivo di ridurre l’impatto acustico sui residenti senza compromettere la sicurezza e l’operatività dello scalo.

La giunta guidata da Matteo Lepore ha sostenuto la misura nell’ambito delle iniziative per tutelare il riposo e la salute delle persone che vivono nelle zone interessate dai sorvoli.

Il collegamento tra quella decisione e il ritardo del volo è quindi il punto centrale della vicenda. Lo stesso Ponzellini, però, ha precisato di non conoscere il provvedimento a cui il comandante avrebbe fatto riferimento.

Il volo arrivò praticamente puntuale

C’è anche un particolare che rende ancora più singolare l’episodio.

Secondo il passeggero, il ritardo era stato di pochi minuti e il volo, alla fine, sarebbe arrivato «praticamente puntuale».

Per questo la comunicazione del comandante ha colpito particolarmente i passeggeri a bordo, trasformando un normale ritardo in un episodio destinato a far discutere.

La vicenda è stata raccontata da la Repubblica, che ha riportato la testimonianza dell’imprenditore presente sul volo. Il riferimento del pilota al provvedimento della giunta Lepore sarebbe stato dunque una sottolineatura polemica delle conseguenze delle limitazioni sui sorvoli notturni.

Resta però un elemento da tenere distinto: l’ordinanza è dell’Enac, mentre il Comune di Bologna ha sostenuto il percorso per la riduzione dell’impatto acustico sull’area urbana.