Ryanair taglia voli in tutta Europa: Azzorre cancellate e 400mila passeggeri a terra

Ryanair cancella voli in tutta Europa

Perché Ryanair cancella i voli: cosa sta succedendo davvero?

Il segnale era nell’aria da settimane, ma ora è ufficiale: Ryanair cancella i voli da e per le Azzorre, lasciando a terra – secondo le stime – oltre 400mila passeggeri. Una decisione che non riguarda solo il Portogallo, ma che si inserisce in una revisione più ampia della rete europea della compagnia low cost.

Dietro la scelta c’è una combinazione di fattori che va ben oltre il semplice “taglio delle rotte”. Il nodo è globale: crisi energetica, aumento del costo del carburante e nuove tasse sul settore aereo.

La miccia? La crisi in Medio Oriente e la guerra in Iran, con la chiusura – anche se temporanea – dello Stretto di Hormuz, snodo strategico per il petrolio mondiale. Un effetto domino che ha colpito anche il trasporto aereo.

Quali rotte Ryanair sono state cancellate nel 2026?

Le Azzorre sono solo la punta dell’iceberg. La revisione delle rotte Ryanair coinvolge diversi Paesi europei, con tagli che colpiscono sia aeroporti minori che hub importanti.

Tra le aree più penalizzate:

Spagna : stop ai voli per Asturie e Vigo, chiusura della base di Santiago de Compostela, possibili tagli anche a Santander e Saragozza

: stop ai voli per Asturie e Vigo, chiusura della base di Santiago de Compostela, possibili tagli anche a Santander e Saragozza Germania : cancellate circa 24 rotte, riduzione dei voli su Berlino, Amburgo, Colonia e Francoforte

: cancellate circa 24 rotte, riduzione dei voli su Berlino, Amburgo, Colonia e Francoforte Francia : tagli alle destinazioni regionali

: tagli alle destinazioni regionali Belgio: circa 20 rotte eliminate, meno collegamenti da Bruxelles e Charleroi

Nel frattempo, gli aerei vengono redistribuiti verso scali più “convenienti” per la compagnia, come Malta, Marrakech e Budapest.

Tradotto: dove costa meno operare, Ryanair resta. Dove i costi salgono, si taglia.

Crisi energia e carburante: quanto pesa Hormuz sui voli?

Il vero protagonista invisibile di questa crisi è proprio lui: lo Stretto di Hormuz.

Da qui passa una quota enorme del petrolio globale. La sua chiusura – anche temporanea – ha avuto un impatto immediato: prezzi del carburante in aumento e forniture sotto pressione.

Non è un caso che negli ultimi giorni si siano moltiplicate segnalazioni di criticità anche in Italia:

distribuzione contingentata di carburante in aeroporti come Milano Linate, Venezia, Treviso e Bologna

carenze temporanee a Brindisi

forniture limitate a Pescara e Reggio Calabria

Secondo gli esperti, il problema oggi non è tanto la mancanza immediata di carburante, quanto l’effetto combinato tra aumento dei costi e riorganizzazione delle rotte.

Le compagnie sono costrette a evitare alcune aree e a ridisegnare i percorsi, con conseguenze dirette sui prezzi e sulla disponibilità dei voli.

Ryanair e voli cancellati: cosa succede ai passeggeri?

La domanda che tutti si fanno è semplice: cosa succede se il volo viene cancellato?

Secondo la normativa europea, i passeggeri hanno comunque diritto a:

rimborso del biglietto

oppure volo alternativo

Ma attenzione: in caso di “circostanze eccezionali” – come una crisi geopolitica o una guerra – le compagnie possono non essere obbligate a pagare compensazioni economiche aggiuntive.

Un dettaglio non da poco.

Il presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, Massimiliano Dona, ha chiarito che la situazione è ancora fluida: molto dipenderà dall’evoluzione del conflitto e dalla stabilità delle forniture energetiche.

Rischio nuovi tagli: è solo l’inizio?

La vera domanda, però, è un’altra: finisce qui o è solo l’inizio?

Se la crisi energetica dovesse prolungarsi e i costi continuassero a salire, non è escluso che altre compagnie seguano la stessa strada.

Il modello low cost, basato su margini ridotti e costi controllati, è tra i più esposti a queste dinamiche.

E allora lo scenario cambia: meno voli, prezzi più alti, meno accessibilità.

Il paradosso dei voli low cost

C’è un paradosso evidente.

Il settore che ha democratizzato i viaggi in Europa – rendendoli accessibili a milioni di persone – oggi è tra i più vulnerabili agli shock globali.

E così, mentre si parla di “tagli tecnici”, la realtà è più semplice: volare potrebbe tornare a essere meno scontato di quanto siamo stati abituati a pensare.

Cosa aspettarsi nei prossimi mesi

Le prossime settimane saranno decisive.

Molto dipenderà dalla stabilità dello Stretto di Hormuz, dai prezzi del petrolio e dalle scelte politiche sul fronte delle tasse aeroportuali.

Per ora, una certezza c’è: il cielo europeo sta cambiando.

E non è detto che torni come prima.