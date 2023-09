Salerno, Matteo Avallone muore a 21 anni: dolore a Pastena, funerali a Madonna di Fatima

Una giovane vita stroncata nel fiore degli anni. Il quartiere Pastena di Salerno è in lutto per la scomparsa del 21enne Matteo Avallone. Il giovane ha lottato con coraggio per restare aggrappato alla vita e realizzare i tanti progetti che aveva nel cassetto.

Matteo Avallone non ce l’ha fatta, dolore e cordoglio per il 21enne con la passione per il calcio

Il calcio era passione di famiglia ed anche Matteo ne era stato contagiato fin da ragazzino per poi iniziare a calcare il rettangolo verde con la Scuola Calcio Manager. “Io non gioco contro una squadra in particolare. Io gioco per battermi contro l’idea di perdere.” – scriveva su Facebook. Il destino gli ha fatto incrociare sulla sua strada un avversario terribile.

Sul quartiere Pastena è calato un velo di tristezza alla notizia della morte di Matteo Avallone con gli amici che chiedevano rispetto per i congiunti in questo delicato momento. Sui social non sono mancati, infatti, commenti no vax con tanti utenti che hanno manifestato il proprio disappunto.

I funerali mercoledì 27 settembre nella chiesa della Madonna di Fatima

In tanti hanno cercato di trasmettere vicinanza e affetto a papà Vincenzo,a mamma, Nunzia Adinolfi, alle sorelle, Simona e Benedetta, ed ai nonni, Matteo e Angela, in questo delicato momento. I funerali saranno celebrati alle 16:30 mercoledì 27 settembre nella chiesa della Madonna di Fatima, a Salerno.