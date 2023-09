Saman Abbas, zio Danish avrebbe svelato i dettagli del delitto a due detenuti, la tesi di Shabbar

C’era attesa per la prima volta di Shabar Abbas al processo per l’omicidio della figlia dopo l’estradizione ma a far rumore sono i nuovi atti depositati dalla Procura con le confessioni di due detenuti sullo zio della vittima, Danish Hasnain. L’uomo è entrato alle 9:56 di venerdì 8 settembre nell’aula della Corte d’Assise del Tribunale di Reggio Emilia scortato da sei agenti della polizia.

Il padre di Saman per la prima volta in aula

Il papà di Saman Abbas per la prima volta in aula dopo l’estradizione: ‘Quando mi hanno arrestato mia moglie era a casa’

In aula Shabar ha ribadito di non aver ucciso la figlia ed ha fatto alcune precisazioni sul suo allontanamento dall’Italia e sulla moglie che è ancora latitante. ‘Ero in Pakistan con mia moglie, siamo insieme partiti, ma non è vero che non avevo programmato il ritorno in Italia. Quando si è presentata la polizia a casa, io ero fuori, in un campo, mia moglie all’interno.

Sono stato arrestato, portato in carcere e da quel momento non ho più avuto alcun rapporto né con mia moglie, né con nessun altro familiare, non ho più potuto parlare con nessuno” – ha riferito Shabbar Abbas ai suoi avvocati, Enrico Della Capanna e Simone Servillo, che in una pausa dell’udienza riportano le dichiarazioni ai giornalisti.

Shabar prende le distanze dalle dichiarazioni del figlio: ‘Ci sono discrepanze’

“Non sa chi ha ucciso la figlia. “Sebbene sia stato dipinto come il mandante di questo vergognoso omicidio, è un uomo al quale hanno ammazzato la figlia e vuole giustizia” – hanno aggiunto precisando che ci sono discrepanze tra le dichiarazioni che hanno fatto Ali (il fratello di Saman) e Danish e la tesi di Shabbar.

Nel frattempo però la Procura ha depositato nuovi atti che potrebbero segnare una nuova svolta- Lo zio di Saman Danish Hasnain, ritenuto l’esecutore materiale del delitto della ragazza strangolata a Novellara nel 2021, lo avrebbe confermato. “L’ho uccisa io” – avrebbe confidato ad un detenuto, recluso con lui nel carcere di Reggio Emilia, che nei giorni scorsi ha chiesto di parlare con il procuratore capo di Reggio Emilia Calogero Paci.

Depositati gli atti con le dichiarazioni di due detenuti: zio Danish avrebbe confermato di aver commesso il delitto

L’uomo avrebbe anche confermato che i genitori della 18enne erano a conoscenza di quello che sarebbe accaduto. La rivelazione, a conferma delle accuse sostenute contro Hasnain fin dall’inizio dal fratello di Saman, trapela dai verbali che lo stesso Paci ha depositato ad integrazione degli atti istruttori del processo. I due detenuti sono stati ascoltati il 5 e il 6 settembre.