San Felice a Cancello, strangola la moglie: i figli mostrano il corpo della mamma alla zia in videochiamata

La 24enne Eleonor Toci è stata uccisa a mani nude, strangolata davanti ai figli di 4 e 6 anni al culmine di una lite intorno alle 5:00 del mattino di mercoledì 9 ottobre. Teatro dell’ennesimo femminicidio una casa in via Caravaggio a San Felice a Cancello (Caserta). La donna stava dormendo al momento dell’aggressione.

Il marito, Lulzim Toci, 30 anni, bracciante agricolo albanese vagava nei pressi di casa quando i carabinieri lo hanno fermato. Poco prima, secondo quanto raccolto dalle testimonianze, l’uomo si sarebbe diretto dalla cognata pregandolo di accompagnarlo all’ospedale perché non si sentiva bene

Sono stati i figli della coppia a dare contezza alla zia, cognata della vittima, del femminicidio avvenuto questa mattina a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. Il padre, un 30enne originario dell’Albania, è andato via dall’abitazione di via Caravaggio dopo aver ucciso la moglie 24enne, sua connazionale, e si è recato dal fratello in evidente stato confusionale.

La drammatica videochiamata della zia ai nipoti di 4 e 6 anni

La moglie di quest’ultimo ha contattato con una videochiamata i due figli della coppia, di 6 e 4 anni, i quali hanno mostrato alla zia il corpo senza vita della loro mamma, strangolata sul letto. La donna ha quindi allertato i Carabinieri della compagnia di Maddaloni che sono intervenuti sul posto e poco dopo hanno rintracciato il 30enne, trovandolo ancora in stato di choc.

L’uomo è stato arrestato e portato in caserma in attesa del magistrato della Procura di Santa Maria Capua Vetere. Pare che Lulzim Toci soffra di problemi psicologici per i quali era già in cura quando si trovava in Albania. “Erano qui da un paio di mesi, non abbiamo mai sentiti nulla. Erano bravi, vedevamo ogni tanto lei passare con i figli piccoli” – ha detto un vicino mentre un’altra persona che abita in via Caravaggio li ha definiti “due santi”.