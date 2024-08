San Felice a Cancello, Giuseppe Guadagnino e la madre travolti da una colata di fango: ‘Rischio di restare solo’

É affacciato da un muretto, Alessandro, guarda i vigili del fuoco al lavoro in un canalone e piange: conosce Giuseppe Guadagnino, 42 anni, da martedì 27 agosto disperso con la madre 74enne, Agnese Minieri, a San Felice a Cancello, dopo essere travolti da un fiume di fango innescato dalle piogge torrenziali che si sono abbattute nella zona. Giuseppe lavorava per lui come asfaltista.

Giuseppe Guadagnino e Agnese Minieri erano a pochi metri da casa quando sono stati travolti dal fiume di fango

“Stamattina lo aspettavo perché dovevamo fare un lavoro, – dice affranto – avevamo appuntamento alle 6:30. Un ragazzo serio, molto attaccato alla madre; anche ieri se l’era portata nel terreno a raccogliere le nocciole. Erano arrivati ​​a cento metri dalla casa in cui abitano quando sono stati travolti” – ha raccontato il datore di lavoro di Giuseppe Guadagnino.

Il fratello del 42enne, Raffaele Guadagnino, è riuscito ad evitare la colata di fango per una questione di secondi. “Quando ha iniziato a piovere è stato tremendo, venivano giù enormi chicchi di grandine, e tantissima pioggia. Io sono salito sul mio Apecar, e sono sceso, mio fratello e mia madre sono partiti con il loro mezzo dopo di me, ma non ce l’hanno fatta. Rischio di restare solo. Li ho cercati tutta la notte, anche con i droni dei Vigili del Fuoco, ma purtroppo non li abbiamo trovati” – ha spiegato il figlio di Agnese Minieri. Il terzo figlio della donna era deceduto alcuni anni fa, folgorato da una scarica elettrica mentre faceva il muratore.

Intanto, nel canale sottostante, che si trova nella frazione Talanico del comune casertano di San Felice a Cancello, proseguono le ricerche dei due dispersi : lì il fiume di fango e detriti si è parzialmente fermato a causa delle presenza di un ponte. É proprio in prossimità di quel punto che è stata ritrovata l’Apecar – completamente distrutta – a bordo della quale madre e figlio viaggiavano. Il motore del mezzo è stato ritrovato più a monte ma dei due stretti congiunti nessuna traccia. Nel canalone, oltre a tanto fango, sono confluiti parecchi massi anche grossi, che stanno complicando non poco le operazioni.