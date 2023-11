San Giorgio Su Legnano, si cala dal balcone per sfuggire alla furia del compagno: le spara e si uccide

Il dramma si è consumato in pochi istanti in un’abitazione di via Dell’Acquedotto a San Giorgio su Legnano (Milano). Un 42enne ha sparato e ferito in modo grave la compagna di 36 anni prima di togliersi la vita con la stessa pistola.

L’uomo, di nazionalità colombiana come la compagna, ha sottratto al cognato acquisito l’arma che deteneva regolarmente in qualità di guardia giurata. L’episodio si è verificato poco dopo le 13:00 di lunedì 13 novembre all’interno dell’abitazione al secondo piano. Il sudamericano avrebbe preso l’arma del vigilante – che in quel momento pare non fosse in casa – e fatto esplodere un colpo.

La donna si è rifugiata sul balcone e avrebbe cercato di calarsi al piano inferiore. Proprio in quel momento sarebbe stata centrata da un proiettile calibro 9 all’addome e sarebbe poi stata soccorsa da un vicino che l’ha afferrata dal piano inferiore e l’ha portata nel suo appartamento mentre l’aggressore si è recato nell’appartamento dove vive l’anziana coppia per la quale lavorava la compagna. Una volta in casa si è rivolto l’arma contro e si è ucciso.

É al vaglio dell’autorità giudiziaria la posizione del cognato acquisito del 42enne. Il vigilante ha rilasciato dichiarazioni difensive ai carabinieri della compagnia di Legnano spiegando che la pistola era regolarmente chiusa in cassaforte. I militari stanno cercando riscontri alle sue dichiarazioni sulla scena della sparatoria. La cassaforte presenta segni di scasso, che non sarebbe potuto avvenire nell’arco di pochi minuti.

Le verifiche mirano a stabilire se il deposito blindato possa essere già stato manomesso in precedenza. Nelle prossime ore il cognato sarà sentito anche dal pubblico ministero della Procura di Busto Arsizio (Varese) Massimo De Filippo che coordina le indagini: rischia di essere indagato per omesso controllo dell’arma. Al momento non risulta iscritto.

La 36enne, ferita all’addome mentre cercava di fuggire alla furia del compagno calandosi da un balcone, è stata sottoposta ad un intervento chirurgico all’ospedale di Legnano. Dopo l’intervento è grave ma stazionaria e non sarebbe in pericolo di vita.