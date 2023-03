San Pietro Berbenno, due minori travolti e uccisi da un treno: l’ipotesi del folle gioco

Due minori, di 17 e 15 anni, sono stati travolti e uccisi da un treno a San Pietro Berbenno, in Valtellina. Avevano trascorso il pomeriggio di domenica 12 marzo al luna park con alcuni amici, tutti minori, e si apprestavano a rientrare a Sondrio, città d’origine.

Investiti dal treno a San Pietro Berbenno: morti 2 ragazzini di 17 e 15 anni, un minore salvo per miracolo

Per raggiungere la stazione la maggior parte di loro si è servito del sottopasso pedonale mentre tre giovani hanno scavalcato il muretto che divide la statale 38 dello Stelvio dalla ferrovia, per andare dalla parte opposta attraversando i binari. In quel momento è transitato il convoglio di Trenord diretto alla stazione centrale di Milano che ha investito i due minori che sono deceduti sul colpo con l’altro adolescente che è riuscito miracolosamente a salvarsi.

Entrambi le vittime sono straniere (un sudamericano e un giovane dei Balcani). La tragedia si è verificata intorno alle 18 con il macchinista che si è trovato improvvisamente i due ragazzini davanti e, pur tentando una disperata frenata, non è riuscito ad evitare l’impatto con il treno che si è fermato a 150 metri dal punto dell’impatto. Non è da escludere l’ipotesi di un folle gioco tra ragazzi. Una sfida contro il tempo che si è rivelata fatale.

La comitiva stava rientrando a Sondrio, le vittime hanno deciso di scavalcare invece di utilizzare il sottopasso

Sul luogo della tragedia, a San Pietro Berbenno (Sondrio), i carabinieri della locale caserma, quelli del Comando provinciale di Sondrio con il colonnello Marco Piras comandante provinciale, la Polizia di Stato con anche esperti dell’Ufficio della Scientifica e i Vigili del fuoco del capoluogo valtellinese. I corpi delle vittime sono stati coperti da teli bianchi. Bloccata la circolazione ferroviaria sulla linea, sono stati istituiti bus tra Morbegno e Sondrio.