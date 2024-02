Sanremo: 17enne travolto e ucciso da un tir mentre va a scuola, grave la sorella

Dovrà rispondere di omicidio stradale, omissione di soccorso e lesioni colpose, l’autotrasportatore romeno che venerdì 23 febbraio in frazione Bussana di Sanremo ha investito poco dopo le 7:00 due fratelli magrebini che stavano andando a scuola. Il ragazzo Mohtadi Doukhani, di 17 anni, è morto e la ragazza, Manar Doukhani di 15 anni, è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Mohtadi Doukhani e la sorella sono stati investiti dal tir sulla rampa che conduce alla scuola a Bussana di Sanremo

I due ragazzini sono stati travolti da un tir mentre stavano raggiungendo a piedi la scuola: il mezzo li ha schiacciati contro un muro e poi ha proseguito la sua marcia. Gravissimi entrambi, sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale Borea di Sanremo . Il 17enne è morto all’interno di una sala operatoria mentre i medici cercavano di salvarlo. La sorella è invece stata trasferita in condizioni gravi al Santa Corona di Pietra Ligure. Il camionista è stato intercettato poco dopo il tragico incidente.

L’uomo, rintracciato dalla polizia grazie alle descrizioni del tir fornite da un testimone, aveva appena finito di consegnare la merce a un’azienda locale. Alla polizia ha detto di non essersi accorto di nulla. Il tir è stato posto sotto sequestro e l’autista trasferito in ospedale per gli esami medici di rito. Il mezzo che ha investito i due giovani, è di una ditta romene e stava consegnando (era partito dalla Spagna) i tubi per l’acquedotto del Roya che è in fase di allestimento da tempo e che dovevano essere consegnati alla ditta incaricata. Il conducente è stato sottoposto all’alcoltest ed è emerso che era totalmente sobrio.

Il conducente del tir è stato fermato poco dopo: ‘Non mi sono accorto di nulla’

“Non ci sono parole. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di tragedia”. A parlare è il sindaco di Triora Massimo Di Fazio, che così interviene sulla tragedia avvenuta in frazione Bussana di Sanremo dove ha perso la vita il 17enne Mohtadi Doukhani. I due fratelli, di origini maghrebine, vivevano nel piccolo centro dell’alta Valle Argentina.

“Proclamerò sicuramente il lutto cittadino. La loro è una famiglia modello di integrazione. Quando ho saputo della tragedia, mi trovavo in riunione. Avevo sentito già prima dell’incidente, ma soltanto dopo ho saputo, che si trattava dei due ragazzi” – ha aggiunto Di Fazio. Il padre della giovane vittima lavora nella Rsa psichiatrica di Triora ed è molto stimato.