‘Ha sparato al figlio’, telefonata giallo a Sanremo: ‘Non è accaduto nulla, mio fratello era a lavoro’

Verifiche sono in corso sulla testimonianza di un uomo che poco dopo le 13:00 di martedì 17 ottobre ha chiamato il 112 annunciando che un uomo aveva sparato al figlio a Sanremo, scatenando una caccia all’uomo in tutta la città con l’impiego di decine di poliziotti armati e protetti dai giubbotti anti proiettili.

Caos a Sanremo per una presunta sparatoria in via Pietro Agosti dopo una presunta lite tra padre e figlio

Al momento, secondo quanto appreso, gli inquirenti non trovano riscontro alle parole del vicino di casa: non c’è alcun segno di sparatoria né di feriti, nonostante alcuni passanti abbiamo affermato di aver udito chiaramente alcuni colpi di pistola. La presunta sparatoria si sarebbe consumata a Sanremo in via Pietro Agosti, via Caduti del Lavoro e Corso Inglesi dove si sono concentrate le ricerche della Polizia finora senza riscontri.

Alcune persone hanno riferito di aver sentito distintamente almeno due rumori, sordi, simili a dei colpi di pistola e di aver visto allontanarsi di corsa una persona, un uomo conosciuto nel quartiere. La polizia ha cercato a lungo l’uomo indicato dal testimone fin quando non ha bussato alla porta di un appartamento al primo piano dove si sarebbe consumata la lite tra padre e figlio.

La perquisizione in un appartamento e il falso allarme: ‘Non c’era nulla da trovare’, caccia all’autore della telefonata

“La polizia ha passato al setaccio l’appartamento dove vive mio padre senza trovare nulla. Perché non c’era da trovare e niente di rilevante è accaduto qui oggi” – ha dichiarato la figlia dell’uomo finito nel mirino degli inquirenti per la telefonata giallo.

La telefonata sarebbe partita non da questa zona attraverso un numero appoggiato su una sim virtuale che complicherebbe le operazioni per risalire a chi ha chiamato. “Una vicenda assurda che ha coinvolto anche mio fratello che si trovava regolarmente sul suo posto di lavoro”.