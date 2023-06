Piedi puzzolenti e sudorazione, rimedi casalinghi per eliminare il fastidio

Sudorazione eccessiva e piedi puzzolenti è un problema comune che crea fastidi e imbarazzo. In alcuni casi il disagio può impattare anche sull’aspetto psicologico e sociale soprattutto quando per particolari esigenze (palestra, lezione di yoga o altro) si è costretti a togliere le scarpe in presenza di altre persone.

Piedi puzzolenti, cosa provoca il cattivo odore

Il cattivo odore che emana il piede quando si toglie la scarpa diventa fastidioso per tutti, perché il sudore dei piedi ha un odore pungente e acre che ti entra velocemente nel naso. I batteri che si mescolano al sudore e lo scompongono sono responsabili dei cattivi odori sui nostri piedi o sotto le ascelle.

A provocare l’effetto piede puzzolente è l’acido butirrico, soprattutto quando si suda a lungo. Altre molecole maleodoranti sono l’acido isovalerico e l’acido propanoico. Da rilevare che i calzini con un alto contenuto sintetico sono un vero paradiso per acido butirrico e batteri. Inoltre l’eccessiva sudorazione del piede può essere causata da disturbi metabolici o nervosi.

A volte i piedi sudano molto perché semplicemente lavorano più di quanto dovrebbero o per problematiche fisiche, i piedi piatti, o per questioni di lavoro. Quando aumenta l’attività dei muscoli del piede la sudorazione è un tentativo naturale di raffreddarli.

Piedi sudati e cattivo odore, consigli utili

In ogni caso, è sconsigliato l’uso di prodotti antitraspiranti che prevengano in modo aggressivo la sudorazione, poiché in questo modo si blocca una via di eliminazione , necessaria all’organismo, e si potrebbero favorire altri disturbi più gravi.

Pertanto, è preferibile utilizzare semplicemente prodotti deodoranti. Esistono anche cure e rimedi casalinghi che aiutano a ridurre al minimo l’eccessiva sudorazione in questa zona del corpo.

Per deodorizzarli si possono lavare con un sapone allo zolfo e poi applicare una lozione con alcool canforato. L’ideale è regolare il funzionamento corporeo seguendo uno stile di vita sano e ricorrendo a terapie come l’omeopatia costituzionale o la medicina tradizionale cinese. Le calzature giuste possono già ridurre significativamente l’odore del piede. Ma non puoi o non vuoi indossare scarpe aperte in tutte le situazioni. Di seguito alcuni consigli per evitare l’effetto piedi puzzolenti.

Polvere per i piedi

Polvere per i piedi: puoi trovare speciali polveri per i piedi online e in farmacia. Puoi anche ricorrere all’argilla bianca, che si trova nelle erboristerie. Questi rimedi assorbono il sudore e privano i batteri del loro nutrimento. Dopo esserti incipriato i piedi, puoi indossare calze e scarpe come al solito.

Pediluvio

Un pediluvio al mattino stimola la carica e scaccia il cattivo odore. Dopo il bagno è molto importante che i piedi si asciughino completamente: puoi usare l’asciugacapelli elettrico per raggiungere tutti gli spazi.

Si possono fare bagni con il tè per sfruttare l’azione astringente del tannino: si fanno bollire quattro bustine di tè in un litro d’acqua per dieci minuti, si lascia raffreddare leggermente e con esso si lavano i piedi. Questi possono essere lasciati in ammollo per circa 20 minuti, una o due volte al giorno.

Possono anche essere messi a bagno in una soluzione di mezzo bicchiere di sale marino sciolto in un litro d’acqua. Un altro pediluvio, in questo caso acido, si ottiene con mezzo bicchiere di aceto di mele in un litro d’acqua. Questi bagni possono essere praticati per 15 minuti due volte a settimana. Gli oli essenziali, come l’eucalipto, la lavanda o la salvia, aiutano anche a combattere il sudore del piede. Provali e incorpora un pediluvio nella tua routine mattutina almeno durante i mesi più caldi.

Solette nelle scarpe

Solette speciali nelle scarpe possono aiutarti ad assorbire il sudore. Sono presenti carboni attivi che eliminano il cattivo odore dei piedi. Molti dermatologi consigliano suole in cuoio, particolarmente sottili e traspiranti. Tuttavia, prima o poi dovrai anche sostituire i tuoi modelli con altri nuovi; Non aspettare a cambiarlo quando i tuoi piedi e le tue scarpe hanno di nuovo un cattivo odore.

I calzini giusti

Cambiare i calzini è spesso l’opzione più logica per i piedi eccessivamente sudati e maleodoranti. Se possibile, evitare calze con un alto contenuto sintetico e indossare calze di cotone o altri materiali naturali. Scegli il cotone organico per evitare di esporre i tuoi piedi a sostanze sintetiche.

La sudorazione può essere ridotta anche indossando due paia di calzini contemporaneamente . Questa indicazione sembra contraddittoria, ma gli spazi aerei formatisi tra i due tessuti migliorano la ventilazione .

Le scarpe

Le scarpe troppo chiuse aggravano la sudorazione dei piedi e creano un ambiente ideale per la proliferazione dei batteri , che causano più odore e sudore. Si consiglia di indossare quando possibile i sandali ed evitare scarpe di gomma o di plastica , che rendono difficoltosa la respirazione.

A volte è meglio non indossare le stesse scarpe per due giorni di fila in quanto impiegano almeno 24 ore per asciugarsi completamente. D’altra parte, camminare a piedi nudi è utile per normalizzare la statica e la fisiologia.