Buon onomastico Marta oggi 29 luglio: immagini e gif di auguri

Oggi 29 luglio si festeggia Santa Marta di Betania. La sua figura è simbolo di vita attiva ed è per questo che le sono state intitolate numerose congregazioni femminili e, soprattutto, è venerata come la santa protettrice di casalinghe, domestiche, albergatori e osti oltre che delle cognate. Secondo la tradizione cristiana la figura di Marta di Betania è legata a quella della sorella, Maria di Betania, e del fratello, Lazzaro.

Santa Marta: professò la sua fede a Gesù che salvò il fratello, Lazzaro

Dal Vangelo secondo Luca viene evidenziato come, in occasione della visita di Gesù, Marta si occupi delle faccende domestiche mentre la sorella si siede ad ascoltare il Messia. Nei versi del Vangelo secondo Giovanni viene evidenziato che fu Marta a far chiamare il figlio di Dio con Lazzaro moribondo.

Quando arrivò Gesù Lazzaro era già morto ma, dopo la professione di fede di Marta, si recò al sepolcro e lo resuscitò. Si narra che dopo la morte del Cristo la santa si trasferì in Provenza con la sorella Maria per sfuggire alle persecuzioni e diffondere la parola di Dio.

Santa Marta si trasferì in Provenza per sfuggire alle persecuzioni

Si racconta che con una preghiera riuscì a rendere innocuo un essere temuto da tutta la popolazione di Tarascona. Il nome di Marta in aramaico antico significa signora ed è tra i più venerati della tradizione cristiana.

Significato del nome. Marta è un nome origine semitica ed è basato sul termine ebraico marta’ o maretha il cui significato è “padrona” o “signora”.

Buon onomastico Marta 29 luglio: immagini da inoltrare su WhatsApp

Viene festeggiato il 29 luglio ed oggi in tanti riserveranno un dolce pensiero con un messaggio di buon onomastico Marta ai loro cari che sono stati battezzati con il nome della Santa originaria di Betania. Di alcune immagini e gif da inviare via WhatsApp e condividere sui social per augurare … buon onomastico Marta.