Sara Centelleghe uccisa a 18 anni, l’amica scende a prendere le bibite e la trova morta: fermato giovane

Si trovava nel suo appartamento con un’amica Sara Centelleghe, studentessa che avrebbe compiuto 19 anni fra pochi giorni uccisa nella notte a Costa Volpino (Bergamo). Secondo una prima ricostruzione, attorno all’1:15 di sabato 26 ottobre l’amica è scesa per andare a comprare bevande a un distributore automatico e al suo ritorno avrebbe trovato l’amica accoltellata in casa. La svolta è arrivata intorno alle 13:30 con un giovane di origini straniere che è stato fermato come sospettato dell’omicidio.

Omicidio a Costa Volpino, Sara Centelleghe accoltellata nella sua abitazione: fermato un giovane di origini straniere

Ha urlato e chiesto aiuto, sono intervenuti i vicini che hanno cercato di rianimarla, ma all’arrivo dei sanitari era già morta. Non è stato portato via nulla dall’appartamento e si esclude una rapina così come l’omicidio in ambito familiare. Sara Centelleghe viveva nell’appartamento di via Nazionale di Costa Volpino, 8mila abitanti, con la madre separata ed era una studentessa dell’istituto professionale socio sanitario di Lovere (Bergamo). In caserma al momento stanno sentendo la sua amica e i vicini. “Allo stato si esclude che l’omicidio sia maturato nel contesto familiare della vittima” – segnalano gli inquirenti.

All’1:18 della notte scorsa è giunta una chiamata “al 112 nella quale veniva richiesto l intervento del 118 per soccorrere una diciottenne in un appartamento in via Nazionale 186 nel comune di Costa Volpino che presentava numerose ferite da taglio e punta sul corpo. Il personale medico intervenuto, dopo un tentativo di rianimazione constatava il decesso della vittima” – informano i carabinieri del comando provinciale di Bergamo.

Il fermo dopo la perquisizione di un’abitazione vicino a quella della vittima: prelevati indumenti

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Clusone e del nucleo investigativo del capoluogo di provincia. Gli inquirenti hanno ascoltato l’amica e i vicini. La svolta nella mattinata con il fermo di una persona dopo la perquisizione in un palazzo vicino a quello della vittima dal quale sono stati prelevati oggetti e indumenti.