Sardegna in fiamme: 600 persone evacuate, ettari di campagne in fumo, paura e fuga dal campeggio (VIDEO)

Una domenica drammatica per la Sardegna battuta dal maestrale e dai roghi. Un 6 agosto segnato, da nord al sud dell’isola, dagli incendi con case e agriturismo evacuati, residenti per strada, ettari di campagne in fumo compresi gli agrumeti del Sarrabus e lotta agli incendi da terra e dal cielo per tutta la giornata con elicotteri e Canadair.

Situazione drammatica a Nuoro: 600 persone evacuate tra Monte Longu e San Giovanni

Situazione pesantissima dal pomeriggio a Monte Longu di Posada (Nuoro). Le fiamme, sospinte dal forte vento, si sono spinte velocemente verso Siniscola e il centro balneare de La Caletta. Con il fuoco arrivato a ridosso delle case, alcune sono già state evacuate dai Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Nuoro, intervenuti sul posto con sei squadre, 30 uomini e 12 mezzi. Sono 600 le persone evacuate a Podasa, tra Monte Longu e San Giovanni, le località raggiunte dalle fiamme dove il cielo si è oscurato a causa del gigantesco incendio tra Posada e Siniscola, nella costa nord orientale della Sardegna.

La Statale 131 dcn Diramazione Centrale Nuorese è provvisoriamente chiusa dal tratto dal km 92 al km 145, tra Siniscola e Olbia. Tre canadair, elicotteri della flotta regionale e uomini a terra dei Vigili del fuoco e della Protezione civile sono in azione da ore sul rogo ma le operazioni sono rese difficili dal forte vento di maestrale che spira in tutta l’isola

Grosso incendio nella zona di Posada e Siniscola in Sardegna



By Antonio Dessì pic.twitter.com/6ohNZAq2QJ — Kurosh1974 (@Kurosh_74) August 6, 2023

Fiamme all’interno dell’ex campeggio Tamarix: scoppiate due bombole, allontanati i residenti delle ville del Margine Rosso

Fiamme anche all’interno dell’ex campeggio Tamarix. L’area che ospita anche diverse roulotte abitualmente utilizzate soprattutto nei fine settimana, è stata evacuata. Sarebbero scoppiate anche delle bombole del gas. Per precauzione è stato chiesto agli abitanti delle prime ville del Margine Rosso di lasciare le case e ora stanno attendendo la fine delle operazioni di spegnimento.

“Sono 11 gli aerei anti- incendio che stanno sorvolando la Sardegna. Il Governo non lascerà soli i territori colpiti dal fuoco. Sono in contatto con il Capo della Protezione Civile Curcio, stanno compiendo ogni sforzo per mettere in sicurezza i cittadini. Eventuali responsabili saranno puniti” – ha scritto su Twitter il vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani.