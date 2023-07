Scomparsa Brenda Cuomo a Salerno: ritrovata in auto a Napoli dopo i disperati appelli

Dopo decine di avvistamenti e segnalazioni Brenda Cuomo, 23enne scomparsa a Salerno venerdì 30 giugno, è stata ritrovata a Napoli a bordo della sua Renault Clio nel pomeriggio di domenica 2 luglio. Della giovane non si avevano più notizie da venerdì 30 giugno. Ancora da chiarire le cause dell’allontanamento e se fosse da sola al momento del ritrovamento.

La giovane risiede dal 2020 nella frazione Capriglia di Pellezzano e lavora, come la madre, come commessa in un negozio della zona orientale di Salerno. La mamma, Monica Iannicelli, aveva denunciato la scomparsa alla stazione dei carabinieri di Mercatello e lanciato un disperato appello sui social condividendo foto e dettagli utili per il riconoscimento della giovane.

Brenda Cuomo è scomparsa venerdì 30 da Capriglia di Pellezzano dopo la telefonata alla madre

L’ultimo contatto con la congiunta risale alle 14:30 di venerdì 30 giugno quando Brenda aveva riferito alla madre che era a casa e non si era recata a lavoro. Qualcuno l’avrebbe vista a bordo della Renault Clio Bianca intorno alle 15:30 mentre procedeva in direzione Baronissi.

Nella giornata di domenica 2 luglio sono stati registrate una ventina di segnalazioni prima del ritrovamento, le ultime riferivano di un avvistamento a Paestum e della presenza dell’auto della 23enne al centro di Napoli. “Mi basta sentire solo la tua voce! Ti prego anima mia non lasciarmi così! Qualsiasi cosa la sistemiamo insieme come sempre, chiamami ti scongiuro” – aveva scritto Monica Iannicelli.

La mamma: ‘Mi basta sentire la tua voce’, segnalazioni a Napoli e Paestum prima del ritrovamento

A casa era stato ritrovato il cellulare mentre non era presente il portafogli con i documenti. Nessuna pista viene tralasciata o esclusa dagli inquirenti. La giovane, a detta degli amici più stretti sentiti dai militari, negli ultimi tempi, era inquieta e preoccupata. I genitori hanno riferito che Brenda Cuomo non aveva problemi di droga né soffriva di depressione.

Le indagini sono state condotte dai carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino. Da rilevare che la ventitreenne, come sottolineato nell’appello dei familiari, ha un tatuaggio lungo tutto il braccio sinistro. Gli investigatori ipotizzavano l’allontanamento volontario anche se non avevano escluso altre piste.