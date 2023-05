Salerno, bimbo di 5 anni scompare a Mariconda: Alfredo trovato nell’armadio di casa

Ore di apprensione e preoccupazione a Salerno per la scomparsa di un bambino di 5 anni nel tardo pomeriggio di venerdì 19 maggio.

Il bambino si era allontanato dai genitori in zona Mariconda, il tam tam social e il ritrovamento

Il piccolo Alfredo Ascione si era allontanato dai genitori in zona Mariconda all’altezza del supermercato Lidl di via Generale La Marmora ma è stato ritrovato dopo ore di angoscia intorno alle 22. Dopo aver visto dappertutto, Alfredo era più vicino di quanto si potesse immaginare. Sembra che il piccolo si fosse nascosto nell’armadio.

L’allarme era stato lanciato immediatamente con il tam tam che è scattato sui social con la diffusione della foto del bimbo. In pochi istanti l’intero quartiere di Mariconda, e non solo, si è mobilitato per rintracciare il piccolo Alfredo Ascione. Dopo tanta paura il sospiro di sollievo per il ritrovamento del piccolo a Salerno.