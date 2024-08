Scontro frontale a Capaccio Paestum, morti coniugi di Atripalda e 49enne di Vallo senza patente

Non ce l’ha fatta il 49enne Gerardo Iacovazzo che, nel pomeriggio di sabato 24 agosto era rimasto gravemente ferito in un incidente sulla strada statale 18 a Capaccio Paestum, nel Salernitano, in cui hanno perso la vita i coniugi avellinesi Cosimo Spagnuolo e Roxana Arena. Lui 48 anni e lei 50, entrambi originari di Atripalda. Sono morti sul colpo.

Cosimo Spagnuolo e Roxana Arena sono morti sul colpo, non ce l’ha fatta Gerardo Iacovazzo: era ricoverato al Ruggi

Il 49enne era stato trasportato, in elisoccorso, all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno in gravissime condizioni. Lo scontro frontale tra la Fiat Punto, alla cui guida c’era il 49enne, e moto Honda, in sella alla quale c’era la coppia è avvenuto intorno alle 15:00. Sembra che Gerardo Iacovazzo fosse sprovvisto di patente in quanto in passato gli era stato revocata per uso di sostanze stupefacenti. Era al volante dell’auto della moglie. Al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto ci sono i carabinieri della Compagnia di Agropoli guidati dal capitano Giuseppe Colella.

Il violento scontro tra la moto della coppia e l’auto del 49enne vicino lo svincolo di Capaccio Paestum

Di sicuro i mezzi viaggiavano a velocità sostenuta in considerazione delle condizioni in cui sono stati trovati da forze dell’ordine e soccorritori dopo il tragico incidente nei pressi dello svincolo Capaccio Paestum della SS18.

Dolore e incredulità ad Atripalda per la scomparsa di Cosimo Spagnuolo e Roxana Arena. “Quando la notizia era ancora incerta ho sperato si trattasse di errore. Tuttavia successivamente è arrivata la triste conferma. Siamo vicini alle famiglie coinvolte” – ha riferito il sindaco Paolo Spagnuolo.