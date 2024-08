Si era risvegliato dopo 244 giorni di coma: Drew Kohn investito e ucciso a Jacksonville

Per molti era un miracolato. Quel destino che sembrava avergli teso la mano si è rivelato atrocemente beffardo. Drew Kohn è morto in maniera tragica dopo essere stato in coma per 244 giorni.

Il 30enne è stato investito e ucciso da un furgone a Jacksonville, in Florida. L’episodio si è verificato venerdì 26 luglio intorno alle 5:30 mentre camminava su Collins Road alle 5:30. Drew Kohn è stato investito da un camioncino con l’autista che ha affermato di non averlo visto. Si è immediatamente fermato ed ha chiamato i servizi di emergenza, ma ormai era troppo tardi. I soccorritori non hanno potuto far altro che accertare il decesso.

Drew Kohn si era ripreso da una devastante lesione cerebrale subita dopo un incidente motociclistico nel 2017. Allora aveva 23 anni e, i medici, vista la gravità della situazione, avevano pianificato l’espianto degli organi. Tuttavia la madre si oppose con fermezza.

“È stata la mia fede a darmi il coraggio di parlare apertamente e oppormi” – disse Yolanda Osborne-Kohn. Grazie alla sua determinazione e fede Drew è uscito dal coma dopo otto lunghi mesi. I medici parlarono di ripresa miracolosa.

Contro ogni previsione non solo ha ripreso conoscenza, ma, dopo anni di intensa riabilitazione, è tornato a camminare. La sua straordinaria guarigione ha ispirato molti. Poi la drammatica notizia pochi giorni. Un nuovo incidente che questa volta non gli ha dato scampo.