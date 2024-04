Si tuffa e muore a Tricase nel giorno del compleanno: strazio e incredulità a Miggiano

Il 15enne Abdoulay Sountura è annegato nel pomeriggio di domenica 15 aprile mentre faceva il bagno a Tricase porto, in provincia di Lecce, nel giorno del suo compleanno. Il ragazzo, originario della Costa d’Avorio, era ospite di una comunità per minori non accompagnati di Miggiano.

Abdoulay Sountura è annegato in località Punta Cannone, festeggiava il 15esimo compleanno

A quanto si apprende, si trovava insieme ad altri ragazzi e agli operatori della comunità quando ha deciso di tuffarsi in mare, in località Punta Cannone. Non vedendolo riemergere, gli amici hanno chiesto aiuto e una persona si è tuffata riuscendo a riportarlo in superfice. A lungo il personale sanitario del 118 ha tentato di rianimarlo sulla banchina ma per il 15enne non c’è stato nulla da fare. Intorno alle 18:30 è stato constatato il decesso.

Potrebbe essere stato colto da un malore mentre era in acqua e non è riuscito più a emergere. Nell’attesa che venga conferito l’incarico ad un medico legale, la salma è stata trasferita nella camera mortuaria del Vito Fazzi di Lecce. Sull’accaduto indagano i carabinieri. Il comune di Miggiano ha ricordato Abdoulay Sountura con un commosso post su Facebook.

L’ipotesi del malore, choc a Miggiano dove l’ivoriano viveva in una comunità per minori

“Oggi sarebbe stato per te un meraviglioso compleanno. I tuoi quindici anni baciati dal sole, dal caldo estivo e dal mare. Stamattina eri così entusiasta di trascorre con i tuoi amici questo giorno felice. Poi d’improvviso, durante le ore più liete del pomeriggio, è calato il gelo. La tua morte improvvisa, prematura e ingiusta ha sconvolto e addolorato la nostra comunità, la tua comunità. Ci stringiamo tutti intorno a te, caro Abdoulay. Che tu possa continuare a sentire il nostro immenso calore”.