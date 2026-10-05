Figline, Silvio Granieri muore a 63 anni in bici: lo scontro con un’auto davanti all’autovelox

Incidente mortale a Figline Valdarno

L’impatto in via degli Urbini, inutili i tentativi di rianimazione

È Silvio Granieri, 63 anni, nato a Torino e residente a Figline e Incisa, la vittima dell’incidente mortale avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì 5 ottobre in via degli Urbini, in una zona di confine tra Figline e Incisa Valdarno, nel Fiorentino, e i comuni di San Giovanni Valdarno e Castelfranco Piandiscò, nell’Aretino.

L’uomo era in sella alla sua bicicletta quando, intorno alle 14.30, si è verificato lo scontro con un’automobile. Dopo l’impatto il 63enne è stato sbalzato violentemente a terra e ha riportato lesioni gravissime.

I soccorritori del 118 hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per Silvio Granieri non c’è stato nulla da fare. Lascia la moglie e un figlio.

L’auto arrivava verso Figline, la bici procedeva in senso opposto

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, la bicicletta procedeva in direzione opposta rispetto a una vettura condotta da una donna di 60 anni, residente a Reggello, che viaggiava verso Figline.

Per cause che devono ancora essere accertate, i due mezzi sono entrati in collisione all’altezza di un autovelox. L’urto è stato violentissimo e ha fatto finire il ciclista sull’asfalto.

Al momento non è possibile stabilire con certezza la sequenza che ha portato allo scontro. Saranno gli accertamenti della Polizia locale a chiarire le rispettive traiettorie e le cause dell’incidente.

Auto e bicicletta sequestrate: si cerca di ricostruire la dinamica

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la Misericordia di San Giovanni, l’automedica e l’elisoccorso Pegaso 1. Presenti anche i carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno.

I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale di Figline e Incisa, intervenuta insieme ai carabinieri per mettere in sicurezza l’area e raccogliere gli elementi utili all’inchiesta.

Sia l’automobile sia la bicicletta sono state poste sotto sequestro. Un provvedimento che consentirà agli investigatori di effettuare ulteriori accertamenti sui mezzi e di verificare ogni elemento utile a ricostruire con precisione la tragedia.

Strada chiusa durante i soccorsi e i rilievi

Per permettere prima le operazioni di soccorso e poi gli accertamenti tecnici, la Polizia locale ha chiuso al traffico il tratto di via Urbinese compreso tra la rotatoria per San Giovanni e Montalpero.

Una tragedia che ha spezzato la vita di Silvio Granieri e lasciato una famiglia nel dolore, mentre gli investigatori dovranno ora stabilire cosa sia accaduto in quei pochi istanti che hanno preceduto l’impatto.