Silvio Maisti muore in crociera poche ore dopo la proposta di nozze, lo sfogo del suocero

“Siamo stati lasciati senza alcuna assistenza e il comandante non ci ha fatto nemmeno le condoglianze”. Carlo Triolo non sa darsi pace per quanto accaduto al compagno della figlia in crociera. Silvio Maisti, 35enne originario di Palestrina ma residente a Valmontone (Roma), ha perso la vita poco dopo aver fatto la proposta di nozze alla compagna, Valentina, davanti a tutti i passeggieri in un’atmosfera da sogno.

La romantica proposta di nozze alla partner davanti al figlio ed ai passeggeri prima del malore

Aveva preparato tutto nei minimi dettagli ma quella che doveva essere una vacanza indimenticabile si è trasformata nel giro di poche ore in tragedia. Con loro c’era il figlio di un anno. Silvio Maisti lavorava come autotrasportatore e con la compagna, Valentina, aveva approfittato delle festività di fine aprile per partire per una crociera sul Mediterraneo. Un viaggio tanto desiderato, un sogno realizzato e che ha toccato l’apice delle emozioni nella serata di sabato 30 aprile quando Silvio, presenti tutti i passeggeri della nave e con la complicità dello staff intero, ha preso il microfono e ha chiesto a Valentina di sposarlo, consegnandole l’anello.

Applausi e lacrime di gioia che si sono trasformate in un pianto senza fine per un dolore difficile da spiegare. Durante la notte, infatti, Silvio Maisti ha accusato un malore e a nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo da parte del medico di bordo. A stroncarlo un arresto cardiocircolatorio. La nave è rientrata a Civitavecchia lunedì 1° maggio e la salma del 35enne ha fatto rientro a casa a Valmontone ma non mancano le polemiche con il suocero dell’autotrasportatore che ha manifestato le proprie perplessità a La Nuova Tribuna.

Silvio Maisti

Silvio Maisti era originario di Valmontone, il suocero dopo il rientro della salma a Civitavecchia: ‘Soccorsi in ritardo’

“I soccorsi sono stati chiamati subito ma sono arrivati con forte ritardo, quando ormai non c’era più niente da fare”. Carlo Triolo ha aggiunto che le forze dell’ordine sono potuti salire sulla nave solo grazie all’intervento della Farnesina. Il corpo di Silvio Maisti si trova a Civitavecchia a disposizione dell’autorità giudiziaria.