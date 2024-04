Soncino, auto si scontra con tir: muore la 26enne Debora Nisoli

Una giovane donna di 26 anni è morta in un incidente stradale avvenuto mercoledì 10 aprile, poco dopo le 8:00, sulla Strada provinciale ex strada statale 235 a Soncino, in provincia di Cremona. Si tratta di Debora Nisoli di Brignano Gera d’Adda.

Incidente mortale Soncino: Debora Nisoli è morta sul colpo, feriti le due persone a bordo del tir

La 26enne era al volante di una Toyota Yaris quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con un tir sul quale oltre al conducente, 57 anni, viaggiava anche un passeggero di 52 anni. Giunti sul posto, i soccorsi di Areu 118 hanno potuto solo constatare il decesso della donna. Il conducente del mezzo pesante ha riportato un trauma a una gamba ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Cremona.

Il passeggero del mezzo pesante ha anch’esso riportato un trauma all’arto inferiore trasportato in Codice Verde all’Ospedale di Cremona. Debora Nisoli viaggiava in direzione Orzinuovi al momento dell’impatto mortale. Un impatto violentissimo, che non le ha lasciato scampo: l’auto ha terminato la sua corsa contro il guard rail, mentre il mezzo pesante si è ribaltato in mezzo alla strada, finendo parzialmente giù dal ponte.

La 26enne era originaria di Brignano Gera d’Adda

L’incidente sull’ex strada statale 235 ha avuto un notevole impatto sul traffico veicolare che è rimasto a lungo bloccato per consentire le operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti nell’incidente stradale. La 26enne Debora Nisoli si era trasferita a Soncino con il fidanzato e lavorava per l’azienda consortile Solidalia dopo aver lasciato l’occupazione al Comune di Antegnate. I genitori hanno un’azienda agricola a Brignano Gera d’Adda.