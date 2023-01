Sparatoria Alatri, clinicamente morto il 18enne Thomas Bricca: l’ipotesi della guerra tra bande

É clinicamente morto il 18enne raggiunto da un colpo di arma da fuoco in via Liberio, nei pressi di Largo Cittadini, ad Alatri, in provincia di Frosinone poco dopo le 20 di lunedì 30 gennaio.

Thomas Bricca è stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco davanti ad un bar nei pressi di Largo Cittadini

Thomas Bricca si trovava davanti al Brio Bar con amici quando due giovani a bordo di uno scooter, con indosso un casco integrale, si sono fermati ed hanno mirato alla testa. Il proiettile è fuoriuscito dalla parte posteriore del cranio e non ha dato scampo al giovane che è stato trasportato in eliambulanza al Policlinico Agostino Gemelli di Roma dopo essere stato intubato all’ospedale San Benedetto. Troppo gravi le ferite riportate in tarda serata è arrivata la drammatica notizia che ha lasciato senza fiato i residenti di Alatri.

Sparatoria Alatri, il colpo ha trapassato il cranio: il 18enne è stato trasportato in eliambulanza al Gemelli

Sul luogo della sparatoria sono intervenuti i carabinieri che hanno delimitato la zona ed effettuato i primi rilievi. Sullo sfondo l’ipotesi di una guerra tra banda dopo che nel week end si erano registrano numerosi fatti di violenza che avevano indotto il sindaco, Maurizio Cianfrocca, a contattare il comando dei carabinieri di Alatri per chiedere maggiori controlli per assicurare la massima sicurezza ai cittadini. Si segue la pista dello spaccio di droga.

“Ho sentito anche telefonicamente il Prefetto. In questo momento sono in corso gli accertamenti e le indagini supportate anche dalle immagini delle telecamere di video-sorveglianza”. Tra l’altro, secondo quanto riferito da Ciociaria Oggi, i killer sono entrati in azione in un orario in cui c’erano diversi giovani davanti al locale dove, tra l’altro, si stava svolgendo un comizio in vista delle Regionali.

Thomas Bricca

Il sindaco di Alatri aveva contattato il Comando dei carabinieri dopo l’escalation di violenza nel week end

Appena si è diffusa la notizia del terribile destino di Thomas Bricca, residente in una zona centrale di Alatri, in tanti hanno espresso sostegno e vicinanza alla famiglia. “Spero solamente che loro pagherà. Non si può vivere così. Che dio da la forza ai tuoi genitori” – ha scritto una residente su Facebook. La giovane vittima della sparatoria ad Alatri era un super tifoso della Roma.