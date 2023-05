Strage centro commerciale Allen: 9 morti, killer ucciso dopo l’intervento coraggioso di un agente

Si è consumata una nuova strage negli Stati Uniti nel pomeriggio di sabato 6 maggio in un centro commerciale di Allen, sobborgo a quaranta chilometri da Dallas, in Texas. L’agghiacciante bilancio è di nove morti, tra cui il killer, tre feriti in condizioni critiche e quattro in condizioni stabili.

L’allarme è scattato intorno alle 15,30, quando un uomo è arrivato in auto e ha parcheggiato vicino all’ingresso del Mall, all’altezza dello store M&M. Il killer, vestito in divisa nera, da combattimento, con indosso un giubbotto anti-proiettili, è uscito imbracciando un’arma da guerra, un fucile tipo Ar-15, e ha cominciato a sparare sulle persone che stavano camminando a pochi metri da lui.

Cinque, tra cui un bambino, sono stati morti subito, un sesto poco distante. Il killer camminava lungo il marciapiede e sparava a chiunque fosse vicino. Due persone sono decedute poco dopo essere arrivate in ospedale. Un portavoce dei Medical City Hospitals ha dichiarato che l’età delle vittime va dai 5 ai 51 anni.

Gli acquirenti terrorizzati del centro commerciale di Allen si sono riparati nel retro dei negozi mentre la polizia ha risposto alla sparatoria. La strage poteva essere ancora più grave se non fosse intervenuto un agente che era stato chiamato nel centro commerciale per un altro motivo.

Il poliziotto ha incontrato il killer e l’ha ucciso, colpendolo almeno una volta all’occhio sinistro. Il corpo dell’assassino è rimasto disteso, davanti a uno store di hamburger e panini.

