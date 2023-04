Strage Cleveland, distrutta una famiglia dopo una sparatoria: tra le vittime bimbo di 8 anni

Cinque persone, tra cui un bambino di otto anni, sono state uccise in una sparatoria in una casa a Cleveland, in Texas (Stati Uniti). Secondo quanto riferito dallo sceriffo della contea di San Jacinto la strage si è verificata nella tarda serata di venerdì 28 aprile dopo che la polizia era stata allertata per un intervento per molestie intorno alle 23:31.

Le vittime hanno origine honduregna, il killer è un 39enne messicano

La polizia non ha rivelato l’identità delle vittime o la loro possibile relazione con il sospettato, ma ha affermato che provenivano tutte dall’Honduras.

Quando sono giunte sul posto le forze dell’ordine hanno rinvenuto i corpi privi di vita di quattro persone mentre la quinta è deceduta poco dopo essere stata trasportata in ospedale dove sono ricoverati tre feriti (tutti minori). Al fianco di due donne morte c’erano due ragazzini sopravvissuti alla sparatoria nell’appartamento di Cleveland.

Nella sparatoria di Cleveland è morto un bimbo di 8 anni e sono rimasti feriti 3 minori

Lo sceriffo Greg Capers ha detto che il principale sospettato, un 39enne, è originario dal Messico e che sarebbero vicinissimi alla sua cattura in quanto avrebbero individuato dove è fuggito dopo la strage. “Sappiamo che ha sparato con una 223, che è un’arma in stile AR-15. E sappiamo che si trova a circa 10-12 miglia da qui in questo particolare momento”.