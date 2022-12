Canada, strage per divergenze condominiali: l’italiano Francesco Villi uccide 5 persone

É italiano l’uomo che ha compiuto la strage a Vaughan, in Ontario (Canada), domenica 18 dicembre. Una mattanza provocata da ruggini condominiali che ricorda quanto accaduto a Fidene l’11 dicembre.

Il 73enne ha ucciso tre uomini e due donne: minacce e cause contro il consiglio di condominio

Il 73enne Francesco Villi si è scagliato contro i membri del consiglio di condominio con i quali aveva una disputa di lunga data. Tre uomini e due donne il tragico bilancio della follia dell’uomo che ha raggiunto le vittime nelle loro abitazioni. Una strage porta a porta visto che l’uomo ha sparato a brucia pelo dopo aver bussato alla porta dei vicini. Una donna è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in ospedale. L’uomo è stato raggiunto e ucciso dalla polizia allertata appena l’uomo ha messo in pratica il suo folle piano.

Il consiglio del condominio aveva precedentemente presentato un’ordinanza restrittiva contro Francesco Villi per il suo “presunto comportamento minaccioso, offensivo, intimidatorio e molesto“. Aveva rivolto numerose accuse contro i membri del consiglio di condominio nel corso degli anni condividendo una serie di bizzarri post e video sui social media che credeva stessero cercando intenzionalmente di fargli del male.

Francesco Villi

La causa per le onde elettromagnetiche e la denuncia su Facebook: ‘Mi ha procurato una malattia polmonare’

Non solo l’uomo aveva intentato una causa per l’installazione di una cabina elettrica vicino il suo appartamento. Il 73enne sosteneva che non era stata costruita correttamente e che emetteva “onde elettromagnetiche” che gli avevano causato dolore dal 2010. Inoltre aveva pubblicato l’immagine di una lettera a Facebook in cui affermava di avere una “malattia polmonare ostruttiva cronica”.

Un residente del condominio di Vaughan ha riferito che era entrato nel consiglio di condominio perché la madre era stata vittima di bullismo da parte di Francesco Villi. “Ho detto diverse volte a mia moglie che finirà molto male” – ha affermato un altro inquilino sottolineando che l’uomo aveva bisogno di un sostegno di uno psicologo. L’ italiano era originario di Vazzano (Vibo Valentia) e si era trasferito giovanissimo in Canada.