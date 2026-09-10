Svizzera, bus turistico si ribalta: diversi morti e feriti, 48 persone a bordo

La tragedia tra Zernez e Susch

Il pullman si ribalta tra Susch e Zernez

Sono ancora poche le informazioni sull’incidente, ma il bilancio comunicato dalla polizia dei Grigioni è già drammatico: diverse persone sono morte e altre sono rimaste ferite dopo che un autobus turistico si è ribaltato lungo la strada tra Susch e Zernez, in Engadina, nella Svizzera orientale.

«Diverse persone sono morte nell’incidente del pullman a Susch. Diverse altre sono rimaste ferite», ha comunicato la polizia cantonale dei Grigioni, senza fornire al momento ulteriori dettagli sulle vittime o sulle cause dello schianto.

Le immagini della scena mostrano il mezzo adagiato su un fianco in un prato, fuori dalla carreggiata, mentre intorno all’autobus si sono concentrati numerosi soccorritori.

A bordo c’erano 48 turisti olandesi

Secondo le informazioni diffuse dalla stampa svizzera e dalle autorità del settore turistico olandese, sul pullman viaggiava un gruppo composto da 48 persone.

Il viaggio era iniziato lunedì nei Paesi Bassi e aveva come destinazione finale l’Austria. La tappa nei Grigioni era stata programmata per un’escursione giornaliera nella zona dell’Engadina.

Il mezzo, secondo quanto riferito dai media locali, apparteneva alla compagnia turistica olandese Oad, specializzata in viaggi organizzati in Europa.

Una portavoce dell’Anvr, principale associazione del settore turistico nei Paesi Bassi, ha confermato che il gruppo era composto da 48 persone e si è detta «profondamente addolorata per l’accaduto».

Cinque elicotteri e numerosi soccorritori

L’entità dell’intervento lascia intuire la gravità dell’incidente. Sul posto sono arrivati cinque elicotteri, oltre a vigili del fuoco, ambulanze e numerosi altri mezzi di emergenza.

La polizia cantonale ha confermato il coinvolgimento di «diversi servizi di emergenza», mentre l’area è stata isolata per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti.

Al momento non è ancora stata resa nota la dinamica dell’incidente. Saranno le indagini a chiarire perché il pullman sia uscito dalla carreggiata e si sia ribaltato.

La Farnesina verifica la presenza di italiani

Il drammatico incidente viene seguito con attenzione anche dalle autorità italiane. La Farnesina, il Consolato generale a Zurigo e l’Ambasciata italiana a Berna sono in contatto con le autorità del Cantone dei Grigioni per verificare l’eventuale presenza di connazionali tra le persone coinvolte.

Al momento non risultano conferme ufficiali sulla presenza di italiani a bordo.

L’incidente vicino al Parco nazionale svizzero

Lo schianto è avvenuto in una zona dell’Engadina particolarmente frequentata dai turisti. Zernez rappresenta infatti uno degli accessi al Parco nazionale svizzero, vasta area alpina protetta attraversata da numerosi sentieri.

Proprio la tappa nei Grigioni faceva parte dell’itinerario turistico del gruppo olandese diretto in Austria.

Mentre proseguono i soccorsi e gli accertamenti, restano ancora da chiarire il numero esatto delle vittime, le loro identità e le circostanze che hanno portato il pullman a ribaltarsi.