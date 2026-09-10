Sinalunga, 82enne muore mentre chiude la finestra durante la tromba d’aria: colpita dai vetri

Anziana trafitta mortalmente dalla scheggia di un vetro

Una scheggia avrebbe reciso la vena safena, ingenti danni in tutto il territorio

Stava cercando di mettere in sicurezza la propria casa mentre fuori infuriava la tromba d’aria. È morta così, a 82 anni, una donna di Sinalunga, nel Senese, durante il violento evento atmosferico che nel pomeriggio ha colpito soprattutto la zona di Pieve di Sinalunga.

Secondo una prima ricostruzione, l’anziana sarebbe andata a chiudere una finestra quando le raffiche di vento hanno mandato in frantumi il vetro. Una scheggia l’avrebbe colpita a una gamba, provocandole una grave lesione alla vena safena.

La donna sarebbe quindi morta per una forte emorragia all’interno della propria abitazione.

Una scheggia di vetro avrebbe provocato l’emorragia

La dinamica è ancora oggetto degli accertamenti delle autorità. Il Comune di Sinalunga ha confermato il decesso, precisando che è avvenuto «all’interno della propria abitazione durante l’evento atmosferico».

Le autorità stanno ora verificando quanto accaduto e ricostruendo con precisione le circostanze della tragedia.

Il dramma si è consumato mentre il territorio veniva investito da forte vento, violente raffiche e pioggia intensa, con conseguenze pesantissime su abitazioni, strade ed edifici pubblici.

Scoperchiato il palazzetto dello sport

La tromba d’aria ha provocato ingenti danni al Palazzetto dello Sport di Sinalunga, dove il vento ha scoperchiato parte della struttura e mandato in frantumi diversi vetri.

Danni sono stati registrati anche al campanile del Convento di San Bernardino, rimasto lesionato durante il passaggio del violento fenomeno atmosferico.

Numerosi tetti di abitazioni private e attività commerciali sono stati danneggiati o scoperchiati. In diverse zone sono inoltre caduti cornicioni, alberi, rami e altri detriti, rendendo impraticabili alcune strade.

Attivato il Centro operativo comunale

Di fronte all’emergenza, il Comune ha attivato immediatamente il Centro Operativo Comunale (COC) per coordinare gli interventi e monitorare l’evoluzione della situazione.

Sul territorio sono impegnati vigili del fuoco, Protezione civile, La Racchetta, forze dell’ordine, operai comunali e agenti della Polizia municipale.

Le squadre stanno lavorando per rimuovere alberi, rami e detriti e consentire il ripristino della viabilità, interrotta in diversi punti.

Il Comune ha inoltre attivato ditte private esterne per accelerare gli interventi di ripristino e la messa in sicurezza degli edifici maggiormente danneggiati.

Sinalunga alle prese con un’emergenza

Il territorio, e in particolare la zona di Pieve di Sinalunga, è stato colpito da un evento atmosferico di particolare intensità. Le immagini dei danni raccontano la forza delle raffiche che hanno interessato il Senese nel pomeriggio.

In questo scenario si è consumata anche la tragedia dell’82enne, morta nella propria abitazione mentre cercava di proteggersi dal maltempo.

Il Comune ha confermato che gli accertamenti sulla morte sono ancora in corso, mentre prosegue senza sosta il lavoro dei soccorritori per riportare alla normalità le zone maggiormente colpite.