Talita Do Valle, la modella uccisa nell’attacco russo a Kharkiv: combatteva per l’Ucraina

La modella brasiliana Talita Do Valle, 39 anni di Sao Paulo, è stata uccisa durante un attacco russo a Kharkiv il 30 giugno tre settimane dopo essersi unita all’esercito ucraino nella lotta contro le forze di Putin.

Talita Do Valle, l’ex modella si era unita all’esercito ucraino

Talita Do Valle aveva partecipato a numerose missioni, era stata in Iraq per combattere contro l’Isis

Come riferito dai media brasiliani in passato ha partecipato a missioni umanitarie in tutto il mondo ed ha combattuto contro l’ISIS in Iraq. Prima di arruolarsi ed intraprendere la carriera militare, Talita Do Valle ha studiato legge, ha lavorato come modella e attrice oltre a partecipare al salvataggio di animali con organizzazioni non governative. Secondo i rapporti, la donna era anche responsabile della copertura dall’avanzata delle truppe russe.

Nell’attacco a Kharkiv è morto anche il connazionale Douglas Burigo

Il fratello della defunta ha affermato che era essere rimasta in Ucraina per tre settimane e che è stata impiegata non solo come soccorritrice, ma anche come tiratrice scelta. Quando si era unita alle forze armate del Kurdistan, la 39enne aveva ricevuto l’addestramento necessario per trasformarsi da modella in implacabile cecchina.

Talita Do Valle raccontava quotidianamente la sua esperienza di guerra in Ucraina su YouTube. Quando l’artiglieria russa ha sferrato la sua offensiva si trovava in un rifugio nella ragione di Kharkiv con il connazionale Douglas Burigo. Sono deceduti entrambi come confermato da The Rodrigo Vieira, fratello della trentanovenne brasiliana.