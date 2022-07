Ucraina, missile colpisce condominio a Odessa: 10 morti, il video della disperata richiesta di aiuto

Ancora vite innocenti stroncate dall’orrore della guerra in Ucraina. Almeno dieci persone sono morte in un attacco missilistico contro un condominio nella città di Odessa, nel sud del Paese venerdì 1° luglio. Il portavoce dell’amministrazione militare locale, Sergei Bratchuk, ha confermato la ferale notizia.

Il comando operativo sud dell’esercito ucraino ha affermato che l’attacco missilistico proveniva da “aerei strategici dal Mar Nero”. “Un condominio di nove piani è stato completamente distrutti mentre i soccorritori hanno già fornito assistenza medica a sette feriti tra cui tre bambini”. Odessa è da tempo al centro di un conflitto tra l’esercito russo e le forze di resistenza ucraine con la città che è stata devastata da attacchi missilistici.

Molte persone sono già fuggite dalla regione, ma le forze ucraine continuano ad opporre resistenza. L’attacco a Odessa è avvenuto pochi giorni dopo che 18 persone sono state uccise nel bombardamento al centro commerciale di Kremenchuk, nell’Ucraina centrale.

People trapped inside a collapsed apartment building near Odessa, Ukraine, after another terrorist attack by the russians. Video was shot less than hour ago, AFAIK these people are still trapped. pic.twitter.com/XunNtpXYmE