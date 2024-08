Tempesta di grandine nel bresciano: la ‘fuga’ degli automobilisti a Rovato (VIDEO)

Una violenta grandinata, unita a pioggia e vento forte, si è abbattuta lunedì 26 agosto nella zona di Brescia e provincia. Chicchi di grandine grossi come palline da golf, o palle da ping pong, hanno invaso, verso le 7 e mezza, in modo particolare la zona della Franciacorta: nello specifico, i comuni di Coccaglio,

Rovato, Erbusco, Adro, Capriolo e Colonia.

Chicchi di grandine come palline da golf in Franciacorta

Le conseguenze hanno coinvolto strade (alcune completamente imbiancate), giardini, e il violento temporale ha flagellato i tetti delle case e procurato danni alle automobili. Nella città di Brescia alcuni sottopassi si sono allagati: le automobili presenti sono rimaste ferme per evitare che venissero inghiottite dall’acqua. In tilt il traffico lungo l’autostrada A4, che ha comportato notevoli code e rallentamenti. Decine gli interventi dei soccorsi e dei vigili del fuoco per gli allagamenti.

Sottopassi allagati a Brescia, momenti di paura per gli automobilisti tra Rovato e Chiari

Sui social vengono segnalate dai cittadini bresciani camere e letti invasi dai pezzi di ghiaccio, e vigneti danneggiati. Inoltre, se vedono video in cui i parabrezza di alcune vetture vengono colpiti in modo significativo dai chicchi della grandine. Lungo la strada tra Rovato e Chiari, molti automobilisti hanno dovuto fermarsi a lato della strada per cercare di proteggersi. Il torrente Plodio è esondato arrivando ad allagare alcune vie di Brescia.