Violenta grandinata si abbatte su Torino, strade imbiancate e tetti ricoperti di ghiaccio

Una violenta grandinata si è abbattuta nel pomeriggio di giovedì 24 maggio, intorno alle 17:00, sulla zona nord-ovest di Torino. Sono decine i video pubblicati sui social network che mostrano le strade completamente imbiancate e tetti ricoperti da uno spesso strato di ghiaccio, come accaduto appena due giorni fa nella zona sud. Questa volta il maltempo ha interessato soprattutto il Nord-Ovest del capoluogo piemontese.

Su tutta la regione è ancora valida l’allerta gialla proprio per rischio idraulico. Sabato 25 maggio sono previsti ancora temporali nelle prime ore della mattina. Il tempo poi dovrebbe gradualmente stabilizzarsi anche se potrebbero ancora registrarsi rovesci diurni sui rilievi alpini. Dopo i violenti temporali con grandinate dei giorni scorsi il sindaco di Santena, in provincia di Torino, ha chiesto alla Regione Piemonte di attivarsi per il riconoscimento dello stato di calamità naturale.

Per valutare al meglio i danni l’amministrazione invita tutti i cittadini, gli agricoltori e le imprese che hanno subito danni a inviare una segnalazione al Protocollo Generale del Comune di Santena, anche via email all’indirizzo: [email protected]. to.it, entro il 22 giugno 2024. Per facilitare la procedura, i moduli regionali necessari sono stati caricati sul sito comunale, www.comune.santena.to.it