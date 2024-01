Tenta di entrare all’Angelus con coltello: fermato 52enne calabrese, ferito poliziotto

É stato bloccato dai poliziotti della Questura di Roma ai filtraggi di Piazza San Pietro con un coltello. Per questo un italiano di 52 anni è stato arrestato dalla polizia.

Secondo quanto si è appreso, è accaduto domenica 28 gennaio pochi istanti prima dell’Angelus di Papa Francesco. Un agente della questura durante il controllo ha riportato una lieve contusione alla gamba giudicata guaribile in dieci giorni.

Il 52enne di Palmi in Calabria ha tentato di entrare in Piazza San Pietro con un coltello

L’uomo, originario di Palmi in Calabria, è stato controllato, come sempre accade in occasione dell’Angelus domenicale ai prefiltraggi su via della Conciliazione all’altezza dei propilei, molto prima di Piazza San Pietro.

Sulle prime si è rifiutato di fare verificare il contenuto della borsa che aveva con sé, ma una volta costretto l’ha aperta ed ha estratto il coltello col quale ha anche ferito, lievemente, l’agente addetto ai controlli. É stato subito immobilizzato, dopo una breve colluttazione ed è stato arrestato. A quanto si apprende, si tratterebbe di una persona con disturbi mentali.