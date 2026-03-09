Tenta di rapire un bambino dal seggiolino dell’auto: arrestato nel parcheggio di un supermercato a Latina

Tenta di rapire una bambina a Latina, arrestato

Il tentativo di rapimento davanti al supermercato

Momenti di paura nel pomeriggio di ieri a Latina, dove un uomo ha tentato di portare via un bambino seduto sul seggiolino dell’auto mentre si trovava insieme alla madre nel parcheggio di un supermercato.

L’uomo, un 34enne di origine irachena, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di tentato sequestro di persona e porto di oggetti atti ad offendere.

Secondo la ricostruzione degli agenti della squadra volante, il sospettato si aggirava da tempo tra le auto in sosta con atteggiamento sospetto. La sua presenza era stata notata da un cittadino che aveva deciso di segnalare la situazione alla sala operativa della Questura di Latina.

L’uomo apre la portiera e tenta di prendere il bambino

Poco dopo la segnalazione, l’uomo si è avvicinato a una vettura parcheggiata.

All’interno dell’auto c’erano una donna e il figlio piccolo, seduto nel seggiolino sui sedili posteriori.

Secondo quanto riferito dalla madre agli investigatori, il 34enne avrebbe aperto la portiera e tentato di afferrare il bambino, cercando di portarlo via dall’auto.

La scena è durata pochi istanti ma è bastata per scatenare il panico.

Le urla della madre e l’intervento del padre

La donna ha reagito immediatamente iniziando a urlare e chiedere aiuto, riuscendo così a far fallire il tentativo di rapimento.

Le grida hanno attirato l’attenzione del padre del bambino e di altre persone presenti nel parcheggio.

Proprio il padre, insieme al cittadino che aveva segnalato l’uomo sospetto, si è messo all’inseguimento del 34enne riuscendo a bloccarlo fino all’arrivo della Polizia.

L’arresto e il martello trovato durante la perquisizione

Quando gli agenti della volante sono arrivati sul posto hanno fermato l’uomo e lo hanno sottoposto a perquisizione.

Addosso aveva un martello di gomma, oggetto che, secondo gli investigatori, avrebbe potuto essere utilizzato come strumento contundente.

Dai successivi accertamenti è emerso inoltre che l’uomo si trovava irregolarmente sul territorio italiano.

Considerata la gravità dell’episodio, il 34enne è stato arrestato e portato in carcere, su disposizione del pubblico ministero di turno, in attesa della convalida dell’arresto.

Sulla vicenda è intervenuta anche il sindaco di Latina, Matilde Celentano, che ha espresso solidarietà alla famiglia del bambino.

“Quanto ricostruito dalla Polizia di Stato mi lascia profondamente scossa, ma allo stesso tempo orgogliosa della risposta immediata del nostro sistema di sicurezza”, ha dichiarato la prima cittadina.

Celentano ha poi ringraziato i cittadini intervenuti e gli agenti per il loro intervento tempestivo, sottolineando che proprio la rapidità della reazione ha permesso di sventare un crimine gravissimo.

Le indagini della Polizia

Nel frattempo la Polizia sta proseguendo gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto nel parcheggio del supermercato.

Gli investigatori vogliono chiarire le reali intenzioni dell’uomo e verificare se il tentato rapimento sia stato un gesto isolato o se ci siano altri elementi da approfondire.

L’episodio, comunque, ha riacceso l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi pubblici, soprattutto nelle aree molto frequentate come i parcheggi dei centri commerciali.