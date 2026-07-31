Terremoto ai Campi Flegrei, l’Ingv aggiorna la magnitudo a 4.7, blackout a Napoli, treni fermi e gente in strada

Puara a Napoli per la forte scossa registrati ai Campi Flegrei

La scossa è stata avvertita in tutta l’area metropolitana: interrotta la circolazione sulle linee Cumana e Circumflegrea

Attimi di paura questa sera nell’area dei Campi Flegrei, dove una forte scossa di terremoto è stata avvertita distintamente a Napoli e in gran parte della provincia. Dopo le prime stime comprese tra 3.7 e 4.2, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha aggiornato il dato ufficiale, portando la magnitudo a 4.7.

Secondo quanto comunicato dall’INGV, il sisma si è verificato alle 19:46:43 con epicentro nell’area dei Campi Flegrei, a una profondità di 3 chilometri, risultando una delle scosse più forti registrate negli ultimi mesi nell’area interessata dal fenomeno del bradisismo.

Persone in strada, crollo di calcinacci e corrente elettrica interrotta

La scossa è stata avvertita in maniera molto intensa in numerosi quartieri di Napoli, provocando momenti di forte apprensione tra i residenti. In molti sono rimasti bloccati negli ascensori. Segnalato il crollo di calcinacci in alcune zone del capoluogo di regione campano.

Migliaia di persone sono scese in strada per la paura, mentre in diverse zone della città si sono registrate interruzioni della corrente elettrica.

I disservizi hanno interessato soprattutto il centro cittadino, il quartiere Chiaia e parte dell’area occidentale del capoluogo campano. Il terremoto è stato percepito chiaramente anche in numerosi comuni della provincia.

Treni fermi sulle linee Cumana e Circumflegrea

In seguito al sisma, EAV, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico ferroviario regionale, ha disposto la sospensione temporanea della circolazione sulle linee Cumana e Circumflegrea.

Lo stop è stato deciso per consentire le verifiche tecniche previste dai protocolli di sicurezza sulle infrastrutture ferroviarie prima della ripresa del servizio.

Le testimonianze sui social: «Una scossa fortissima»

Subito dopo il terremoto, migliaia di utenti hanno raccontato sui social i momenti vissuti durante la scossa.

Tra i messaggi pubblicati su X si leggono testimonianze che descrivono l’intensità del sisma:

«Scossa lunga, un lungo schiaffone su Napoli».

«Stavolta davvero brutta, da averne paura».

«Si muovono ancora le cose qui da me».

Decine di utenti parlano di una scossa percepita come particolarmente intensa e prolungata.

L’INGV aggiorna i dati ufficiali

Dopo le prime valutazioni diffuse nell’immediatezza dell’evento, l’INGV ha pubblicato i dati ufficiali:

Magnitudo: 4.7

4.7 Ora: 19:46:43 (ora italiana)

19:46:43 (ora italiana) Epicentro: Campi Flegrei

Campi Flegrei Profondità: 3 chilometri

Le autorità stanno monitorando costantemente la situazione mentre proseguono le verifiche sul territorio. Al momento non risultano comunicazioni ufficiali riguardo a danni rilevanti o persone ferite, ma i controlli sono ancora in corso.