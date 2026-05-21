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Terremoto ai Campi Flegrei, forte scossa all’alba sveglia Napoli: paura e gente in strada, scuole chiuse a Pozzuoli

DiRedazione

Pubblicato: 21 Mag, 2026 - ore: 06:38 #Campi Flegrei, #Pozzuoli, #terremoto
Sciame sismico e paura a PozzuoliForte scossa di terremoto registrata all'alba con epicentro ai Campi Flegrei

Magnitudo 4.4 e profondità di 3 chilometri: sciame sismico in corso, attivati controlli e verifiche sugli edifici scolastici

Una scossa lunga, forte, di quelle che non lasciano il dubbio di averla sentita davvero.

Napoli si è svegliata di soprassalto poco dopo l’alba per il terremoto registrato alle 5:50:52 nell’area dei Campi Flegrei, con una magnitudo preliminare di 4.4 e una profondità di 3 chilometri. Il sisma è stato localizzato dalla Sala Operativa dell’Osservatorio Vesuviano dell’INGV.

La scossa è stata avvertita distintamente in numerosi quartieri di Napoli, in particolare nell’area occidentale della città e nei comuni flegrei. Segnalazioni sono arrivate da Posillipo, Vomero, Bagnoli, Fuorigrotta e zona ospedaliera.

Lampadari che oscillano, risveglio nel panico e social presi d’assalto

Sono stati in tanti a raccontare di essere stati svegliati nel sonno.

C’è chi parla di scricchiolii improvvisi, chi di letti che hanno tremato per diversi secondi e chi racconta di essere sceso immediatamente in strada.

Sui social si sono moltiplicate le testimonianze di cittadini che descrivono una scossa percepita come una delle più forti degli ultimi tempi.

La sensazione comune, più ancora della durata, è stata quella dell’intensità.

Anche perché il valore registrato colloca il terremoto tra gli eventi più significativi da quando il fenomeno del bradisismo è tornato a manifestarsi con forza nell’area flegrea. In passato eventi di magnitudo simile hanno rappresentato tra i momenti più intensi della recente crisi bradisismica.

Pochi minuti dopo il sisma principale è stata registrata anche una seconda scossa di magnitudo 2.1, sempre nella stessa area e alla stessa profondità.

Pozzuoli attiva il Centro Operativo Comunale: possibili stop alle attività scolastiche

Dopo il terremoto il Comune di Pozzuoli ha annunciato l’attivazione del Centro Operativo Comunale.

Il sindaco Gigi Manzoni ha spiegato che dalle 5.50 è in corso uno sciame sismico monitorato insieme alla Protezione Civile e all’Osservatorio Vesuviano.

Sono stati allertati i tecnici per le verifiche sul territorio e si sta predisponendo la sospensione delle attività didattiche per consentire i controlli sugli edifici scolastici.

Al momento non risultano segnalazioni di danni rilevanti a persone o strutture, ma le verifiche sono ancora in corso.

Una scossa che riporta la paura dei Campi Flegrei

Nell’area flegrea convivere con il bradisismo significa anche imparare a riconoscere il rumore dei mobili che si muovono e il silenzio che arriva subito dopo.

Ma ogni volta che la magnitudo sale, torna la stessa sensazione.

Quella di una normalità che, per qualche secondo, smette di sembrare davvero normale.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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