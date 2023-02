Terremoto Croazia magnitudo 4.8, paura in Friuli Venezia Giulia: due palazzi evacuati a Trieste

Una scossa di terremoto di magnitudo di 4.8 è stato avvertito nella Croazia occidentale alle ore 10:47 minuti del 16 febbraio con epicentro localizzato nell’area del Quarnaro vicino a Bašćanska Draga (a 37 chilometri da Fiume).

Terremoto Croazia, grande spavento nella bassa friulana ed in Veneto

Il sisma è stato avvertito nitidamente anche nel Nordest Italia ed in particolare in Friuli Venezia Giulia e in Veneto. Grande lo spavento tra i residenti soprattutto pensando a quanto accaduto di recente in Turchia. A fine precauzionale i Vigili del fuoco del comando di Trieste hanno fatto evacuare il personale presente all’interno di due palazzi della Regione, situati in via Trento e via Sant’Anastasio. La scossa è stata avvertita nelle aree costiere giuliane, zona bassa dell’Isontino e Bassa Friulana ex provincia di Udine.

Il sisma è stato avvertito in tutta la costa croata con i residenti della zona interessata che hanno riferito che la terra ha tremato molto forte e che il movimento tellurico è durato almeno dieci secondi. Il capo dei vigili del fuoco della contea litoraneo-montana, Mladen Šćulac, ha spiegato di non aver ricevuto alcuna segnalazione di danni materiali, né che qualcuno sia rimasto ferito, solo cittadini agitati hanno chiamato per chiedere cosa fosse successo.

A scopo precauzionale evacuato a Trieste il personale da due palazzi della Regione

I residenti dell’area intorno all’epicentro riferiscono che tutto è durato circa 10 secondi e che ha tremato abbastanza forte. Alla scossa di terremoto di magnitudo 4.8 hanno fatto seguito una serie di scosse di assestamento tra magnitudo 3.3 e 2.4 con epicentro localizzato sempre in Croazia settentrionale.