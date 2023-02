Terremoto Siria, protegge la sorella tra le sue braccia e la salva: muore da eroe ad Afrin

Oltre 41mila persone hanno perso la vita per le violente scosse di terremoto registrate una settimana fa nella parte meridionale della Turchia e in Siria. Città rase al suolo, famiglie scomparse, lacrime e l’odore della polvere di quegli edifici sgretolati come cartapesta.

Terremoto Siria, il coraggioso gesto di una ragazzina ad Afrin

Nel disastro c’è lo spazio per la speranza e per storie incredibili che riempiono il cuore e fanno commuovere. Gesti di coraggio come quello di una ragazzina che ha fatto da scudo alla sorella minore salvandola da un atroce destino. L’ha protetta fino a sacrificare la sua vita. I soccorritori hanno trovato la piccola incredibilmente sopravvissuta a distanza di giorni da quella notte da incubo tra i resti della loro casa nella città di Afrin, a nord di Aleppo, in Siria.

La bambina, ormai priva di vita, teneva per mano la sorella e l’abbracciava per proteggerla dalle macerie. L’ha fatto fino all’ultimo respiro ed un giorno, quando Afrin sarà risorta, potrà raccontare dell’atto eroico di una sorella che con tutto il suo amore le ha dato per la seconda volta la vita.

I soccorritori hanno trovato la piccola tra le braccia della sorella che l’ha protetta dalle macerie

La toccante testimonianza è diventata immediatamente virale così come il video del momento in cui i soccorritori hanno tratto in salvo la bimba che ha stretto per l’ultima volta la mano della sua sorellina prima di ricevere le cure necessarie nella speranza di ricongiungersi ai parenti sopravvissuti al catastrofico terremoto che ha colpito la Sira e la Turchia.