Terremoto Genova 4 ottobre, il video del momento della scossa di magnitudo 3.5: notte di paura

In molti erano già a letto quando la terra ha iniziato a tremare. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 ha fatto sobbalzare dal letto i residenti della provincia di Genova alle 23:41 di martedì 4 ottobre. L’epicentro è stato localizzato a 2 chilometri da Davegna ad una profondità di 8 chilometri.

L’epicentro localizzato a Davegna: interventi per piccole crepe nel genovese

Per tale motivo è stato avvertito distintamente da gran parte della popolazione della provincia di Genova. Un video condiviso su Twitter ha mostrato il momento della scossa di terremoto in Corso de Stefano. Cinque secondi che hanno messo in apprensione i liguri con i centralini di Vigili del Fuoco e Polizia locale in tilt per le numerose telefonate. Numerosi gli interventi per piccole crepe ma non si registrano gravi danni.

Il sisma arriva a pochi giorni da quello registrato alle 15:39 del 22 settembre di magnitudo 4.1 che aveva spinto numerosi genovesi in strada. Per molti è stato difficile riprendere sonno anche per la paura di una ripetizione di maggiore intensità. “Ora chi dorme” – hanno ripetuto diversi residenti sui social.

Il video del momento della scossa dalla webcam di Corso de Stefano, il 22 settembre il sisma di magnitudo 4.1

“Sono in costante contatto con la sala operativa della Protezione civile regionale, l’assessore Giampedrone e abbiamo già sentito il sindaco di Bargagli, Sergio Casalini: per ora non risultano criticità e il 118 appena contattato non segnala emergenze. Vi terremo aggiornati”, ha scritto su Facebook il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.