Terremoto Ricigliano 10 febbraio 3.9, paura nel salernitano e in Basilicata

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è stata registrata a 5 chilometri da Ricigliano, in provincia di Salerno. Il sisma è stato rilevato dagli strumenti dell’Ingv alle 16:10 di sabato 10 febbraio ad una profondità di 2 chilometri.

Terremoto Ricigliano, il sisma è stato avvertito anche in Basilicata e in provincia di Napoli e Avellino

La scossa è stata avvertita distintamente in diverse località del salernitano ma anche in provincia di Napoli e Avellino come segnalato da diversi utenti su Twitter. Qualcuno è sceso anche in strada. “A Ricigliano è stata avvertita fortissima” – ha riferito un utente.

Paura anche in Basilicata visto che l’epicentro del sisma è stato localizzato a 5 chilometri dal comune di Muro Lucano, in provincia di Potenza. Finora non sono stati segnalati danni a cose o persone. La terra è tornata a tremare nelle aree che furono duramente colpite dal sisma del 23 novembre 1980 e dove negli ultimi mesi si sono registrati altri movimenti tellurici. Poche settimane fa, il 28 gennaio, è stata registrata, sempre con epicentro a Ricigliano, una scossa di terremoto di 3.8