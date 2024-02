Terrore a Napoli: Pasquale Pinto uccide la moglie, si barrica e si toglie la vita: ‘Chiesto un cornetto’

Momenti di terrore a Napoli intorno alle 8:30 di giovedì 8 febbraio. Il 54enne Pasquale Pinto si è barricato in casa a San Giovanni a Teduccio, alla periferia est, ha ucciso la moglie, Eva Kaminska, e poi si è tolto la vita.

Il 54enne Pasquale Pinto ha seminato il panico a San Giovanni a Teduccio: uccisa la 48enne Eva Kaminska

Il corpo della donna è stato trovato dalla forze dell’ordine che hanno fatto irruzione nell’abitazione. Il marito si era barricato nell’appartamento e aveva sparato in aria dal balcone. Gli uomini della Polizia di Stato avevano tentato di negoziare ma la trattativa non ha avuto buon esito con l’uomo che si è ucciso poco prima dell’irruzione degli agenti.

Pasquale Pinto, secondo una prima ricostruzione degli investigatori, aveva lavorato come guardia giurata, ma poi aveva perso il posto per un infortunio sul lavoro e sembra che percepisse la pensione di invalidità. La coppia lascia tre figli, due dei quali erano a scuola mentre il terzo era in gita scolastica al momento della tragedia. Il 54enne è stato definito dai vicini di casa e dalle persone che lo conoscevano “una persona normale, che stava attraversando un momento difficile”.

I figli non erano in casa al momento dell’omicidio suicidio: ‘Ha sparato in aria ed urlava l’ho ammazzata’

Nel quartiere in diversi lo conoscevano. Tra questi Massimo, che gestisce il bar sotto l’abitazione dove è avvenuto il femminicidio. “Mentre cercavo di placarlo mi ha chiesto un cornetto. Lo conoscevo da 50 anni, non ha mai dato segno di squilibrio”. Quando l’uomo si è affacciato al balcone ha cercato di richiamare la sua attenzione, di dissuaderlo. “Mi dispiace per la famiglia, per quello che è successo per non essere riuscito a fermarlo”. Il tentato furto della pistola durante una rapina, con conseguente ferimento alla gamba, sarebbe stato un fatto da cui non si è più psicologicamente ripreso.

Lavorava come guardia giurata, rimase ferito durante il tentato furto della pistola: ‘Percepiva la pensione di invalidità’

Le drammatiche vicende di San Giovanni a Teduccio sono state vissute con partecipazione dagli abitanti della zona, che hanno ripreso le varie fasi – l’uomo che si è affacciato al balcone, l’irruzione della polizia – con i telefonini e poi le hanno postate sui social. “Ha urlato l’ho ammazzata. Poi si è messa con una bottiglia in mano e forse si è avvelenato”. Prima del tragico gesto avrebbe portato i figli da un amico. Ora saranno informati di quanto accaduto ai genitori da uno psicologo