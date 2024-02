Uomini e Donne, Maria De Filippi bacchetta Alessandro su Roberta: ‘Ma vai a quel paese… ‘

Si è riavvicinato a Roberta Di Padua dopo aver interrotto la conoscenza con Cristina Tenuta. Nel corso della puntata dell’8 febbraio di Uomini e Donne Alessandro Vicinanza ha affermato di essere pronto a chiedere l’esclusiva alla dama di Cassino che si è manifestata scettica. “Non mi fido”.

Alessandro Vicinanza si ripropone con Roberta ma la dama è scettica

Sulla questione è intervenuta Maria De Filippi che ha bacchettato il cavaliere. “Gli dici me ne vado dalla trasmissione e ti aspetto fuori”. A questo punto il salernitano si è alzato per andare via con la conduttrice che l’ha bloccato. “Non puoi andare via perché te l’ho detto io. L’ho fatto come esempio. Lei vuole delle dimostrazioni concrete. Non può essere soltanto andiamo a prendere un aperitivo”. Alessandro Vicinanza ha spiegato di averle chiesto di andare a cena insieme e di essere pronto ad uscire dal programma.

“Oggi l’unica cosa che hai detto è non faccio entrare due. La redazione mi ha detto che quando le hai detto di uscire dalla trasmissione le hai detto anche altre cose che sembrano in contraddizione. Sembra che le cose le dici tanto per” – ha aggiunto la conduttrice che poi le ha fatto notare che Roberta rispondendo al telefono a mezzanotte dimostra interesse per lui.

Maria De Filippi: ‘Lei vuole delle dimostrazioni concrete, devi dire voglio uscire con te se vuoi’

“Non tutte le donne lo fanno. Poi fa leggere il messaggio che le hai mandato alla mamma vuol dire che le interessi tanto. Nel messaggio dici mi manchi ma poi aggiungi che non gli puoi dare sicurezze… Ma va a quel paese. Devi dire io voglio uscire con te non se vuoi… Le parole devono essere rassicuranti perché non si fida più“. Poi ha fatto leggere il messaggio inviato a Roberta Di Padua. “In sintesi è, proviamo ad uscire e vediamo come va. Per lei il messaggio è questo”.