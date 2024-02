Tiziano Colombi ucciso a Vercelli, colpito con 10 coltellate: fermata la compagna

Per la morte dell’uomo di 58 anni, Tiziano Colombi, avvenuta martedì 27 febbraio intorno alle 19.30 in una casa popolare (un palazzo Atc) di corso XXVI Aprile a Vercelli, tutti i sospetti si concentrano nei confronti della compagnia, la 60enne Rosa Comito.

Omicidio Vercelli, fermata la compagna del 58enne Tiziano Colombi

Secondo una prima ricostruzione la vittima sarebbe stata colpito con una decina di coltellate alla schiena al termine di un litigio. La donna potrebbe essere fermata in giornata. Le indagini sono proseguite per tutta la notte da parte della polizia di Vercelli , che ha ascoltato la donna e ricostruito le ultime ore prima dell’aggressione. L’uomo, secondo i vicini di casa di lei, non viveva in quell’appartamento.

Davanti alla palazzina di tre piani alla periferia di Vercelli era parcheggiata l’auto della vittima. Oggi la donna, che abita al secondo piano del piccolo condominio alla periferia della cittadina piemontese, sarà sentita dai pubblici ministri.

L’infermiere di Quinto Vercellese colpito con almeno 10 coltellate

A quanto risulta, sarebbe stata lei stessa ad avvertire i soccorsi dopo l’accoltellamento mortale. Tiziano Colombi era residente a Quinto Vercellese e lavorava come infermiere del reparto Cardiologia dell’ospedale. Sconcerto e incredulità nel paese di origini della vittima, conosciuto e apprezzato per la sua professionalità e disponibilità.