Toni Capuozzo annuncia: «Ho un tumore», la battaglia dello storico inviato di guerra

Toni Capuozzo

Il giornalista rompe la riservatezza sulla propria salute con un messaggio su Facebook

«Sì, ho un tumore». Toni Capuozzo sceglie parole dirette per comunicare una notizia personale e delicata, affidando a Facebook l’annuncio della malattia. Lo storico giornalista e inviato di guerra spiega di aver deciso di parlarne apertamente per evitare indiscrezioni sulla propria salute e affrontare questo passaggio alle sue condizioni.

«Amo abbastanza la privacy e trovo abbastanza insopportabile il pettegolezzo sanitario da farmi dire senza esitazione: sì, ho un tumore», scrive Capuozzo. Una scelta di trasparenza che non cancella la riservatezza, ma mette un confine alle voci e alle ricostruzioni non autorizzate.

«Proverò ad affrontarlo come sono capace»

Nel suo messaggio, il giornalista racconta come intende affrontare la malattia, facendo riferimento al sostegno dei medici e delle persone a lui vicine.

«Proverò ad affrontarlo come sono capace, con l’aiuto dei medici e tanti piccoli e grandi affetti», aggiunge. Poche parole, senza entrare nei dettagli della diagnosi o delle cure, che Capuozzo ha scelto di non rendere pubblici.

Il post si chiude con un riferimento a questioni rimaste in sospeso: «Tra le cose lasciate a metà i conti per il funerale di Alla». Il pensiero è rivolto ad Alla Tcheranovskaya, traduttrice e interprete di 68 anni, di origini russe, morta il 23 dicembre 2025 per un’intossicazione da monossido di carbonio nella palazzina in cui viveva anche il giornalista.

Capuozzo richiama inoltre una conversazione recente, spiegando: «I conti con la mia vita li ho fatti senza saperlo nel podcast di Luca Zaia, il Fienile». Un passaggio che lega l’annuncio di oggi a una riflessione personale già condivisa in precedenza, senza aggiungere dettagli sulle condizioni cliniche.

L’abbraccio di Luca Zaia: «Ti voglio bene, Toni»

Tra i messaggi di vicinanza arrivati dopo l’annuncio della malattia c’è quello di Luca Zaia, che aveva ospitato Capuozzo nel podcast Il Fienile. L’ex presidente della Regione Veneto gli ha dedicato parole di affetto e incoraggiamento.

«Caro Toni, è una notizia che davvero mi colpisce tanto nel cuore. Voglio mandarti il mio abbraccio più forte e dirti che ti sono vicino, con tutto l’affetto e la stima che ho per te», ha scritto Zaia, ricordando la loro conversazione.

Il messaggio prosegue con un augurio che guarda al futuro: «Ti voglio bene, Toni. Forza, amico mio, abbiamo ancora tante cose da dirci e tanti momenti da condividere. Un abbraccio grande, davvero».

Per Capuozzo, volto noto del giornalismo italiano e testimone di numerosi conflitti internazionali, si apre ora una sfida personale che ha scelto di rendere pubblica senza rinunciare alla discrezione. Il suo annuncio resta essenziale: la diagnosi, la volontà di affidarsi ai medici e il sostegno degli affetti, senza ulteriori particolari sulla malattia.