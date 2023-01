Trani, uccide la moglie e si impicca: l’omicidio suicidio scoperto dalla figlia

Si è trovata di fronte ad uno spettacolo orribile dopo essere entrata nella villetta di via duchessa d’Andria, a Trani. La madre, la 44enne Teresa Di Tondo, in un pozzo di sangue e priva di vita, il padre, il 52enne Massimo Petrelli, impiccato in giardino. L’omicidio suicidio si è consumato nella serata di domenica 15 gennaio.

Tragedia in via duchessa d’Andria: Teresa Di Tondo uccisa a coltellate da Massimo Petrelli

La figlia aveva raggiunto l’abitazione perché non aveva più notizie dei genitori da ore. Una volta arrivata sul posto si è trovata di fronte l’agghiacciante scena. Immediatamente sono state allertate le forze dell’ordine con gli operatori del soccorso che hanno raggiunto immediatamente la periferia di Trani ma non hanno potuto far altro che accertare il decesso dei coniugi.

L’uomo è stato trovato privo di vita in giardino, l’omicidio suicidio al culmine di una lite

Sul posto i carabinieri per i primi rilievi del caso. La pista più accreditata è quella dell’omicidio suicidio con l’uomo che ha prima colpito Teresa Di Tondo con un coltello e poi si è tolto la vita impiccandosi in giardino. Probabilmente il delitto è maturato al culmine di una lite. La villetta, in contrada San Luca, e tutta la zona circostante sono state completamente interdette e sono presidiate dagli Uomini dell’Arma.