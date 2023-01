Roma, Martina Scialdone uccisa dall’ex in strada dopo la lite in ristorante: ‘Si era rifugiata in bagno’

La discussione in ristorante e poi l’omicidio in strada sotto gli occhi dei passanti e di un senzatetto che l’ha vista morire davanti ai suoi occhi in zona Furio Camillo, a Roma. Martina Scialdone, avvocato 35enne, è stata uccisa dall’ex compagno, il 61enne Costantino Bonaiuti, che l’ha centrata al petto con un colpo di pistola.

La 35enne avvocatessa uccisa con un colpo di pistola in via Amelia sotto gli occhi dei passanti

Il femminicidio si è consumato poco dopo le 23 di venerdì 13 gennaio in via Amelia ma i due avevano iniziato a litigare al ristorante Brado dove si erano dati appuntamento per cenare insieme e forse per l’ennesimo chiarimento. Nel giro di pochi minuti gli animi si sono surriscaldati con un testimone che ha visto la donna rifugiarsi in bagno.

“Il proprietario li ha fatti uscire e gli ha detto di andare a discutere fuori” – ha raccontato un testimone a Il Messaggero. L’epilogo però è stato tragico. “Le ha sparato senza pietà, l’ho vista agonizzante a terra... Aveva tentato di rientrare nel locale ma non c’è stato nulla da fare”. Una lite furiosa durante la quale nessuno sarebbe intervenuto per aiutare la donna. Alcuni clienti del ristorante hanno poi allertato soccorsi e forze dell’ordine ma per la Martina Scialdone non c’è stato nulla da fare.

Il 61enne Costantino Bonaiuti ha tentato la fuga ma è stato fermato in zona Fidene

Costantino Bonaiuti, guardia giurata con regolare porto d’armi, ha tentato di darsi alla fuga ma è stato individuato e fermato in zona Fidene dalla polizia. Sul luogo dell’omicidio è stato ritrovato un bossolo che ha permesso agli agenti di risalire al fatto che l’uomo fosse una guardia giurata. Martina Scialdone lavorava nello studio legale Consulup, che si trova in via Panama, ai Parioli.

“Era una ragazza sempre con il sorriso. L’ho salutata andando via, nulla che lasciasse immaginare quello sarebbe accaduto qualche ora dopo” – ha riferito il collega Giulio Micioni. “Scioccata per la violenza e la brutalità del femminicidio” – ha affermato Monica Lucarelli, assessora alle Politiche della Sicurezza, Pari Opportunità e Attività Produttive di Roma Capitale.