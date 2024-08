Travis Scott arrestato a Parigi durante le Olimpiadi: ‘Violenze contro agente di sicurezza’

Travis Scott, una delle più grandi star del rap americano, è stato fermato venerdì 9 agosto per violenze a Parigi, dove in questi giorni si svolgono le Olimpiadi di Paris 2024. E’ quanto riferisce la procura di Parigi confermando indiscrezioni del giornale Valeurs Actuelles.

L’agente di sicurezza era intervenuto per separare Travis Scott da un bodyguard

All’alba, i ”poliziotti sono stati chiamati all’Hotel Georges V e hanno fermato Travis Scott per violenze contro un agente della sicurezza. Quest’ultimo era intervenuto a sua volta per separare il rapper dalla sua guardia del corpo”.

L’inchiesta sul caso legato a Travis Scott è stata affidata al primo distretto della polizia giudiziaria di Parigi. Non è confermato al momento se il rapper di 33 anni si trova ancora in stato di fermo o se invece è stato liberato. Poche ore prima il cantante aveva pubblicato su Instagram un breve filmato in cui appariva alla Bercy Arena durante i match di basket di Paris 2024.

Sempre sul suo profilo Instagram, seguito da 57 milioni di follower, Scott ha diffuso le immagini della serata che era proseguita in una discoteca. Un rappresentante di Scott ha dichiarato a People: “Siamo in contatto diretto con le autorità locali parigine per risolvere rapidamente questa questione e forniremo aggiornamenti quando opportuno”.

Prima dell’arresto il rapper aveva pubblicato alcuni filmati dalla Bercy Arena prima di recarsi in discoteca

L’artista star del rap Usa è diventato popolare con il suo primo album ‘Rodeo’, nel 2015. Da allora il rapper, originario di Houston ha pubblicato altri quattro album, tra cui “Astroworld” (2018). Il vero nome di Travis Scott è Jacques Bermon Webster II. Il rapper ha avuto due figli, un maschio e una femmina, dall’ex partner influencer Usa, Kylie Jenner. A giugno, venne fermato in stato di ebbrezza a Miami Beach (Florida) per turbativa dell’ordine pubblico.