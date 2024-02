Killer Mike arrestato dopo aver ricevuto tre Grammy Awards: cosa è successo (VIDEO)

Il rapper Killer Mike è stato arrestato durante i Grammy Awards domenica 4 febbraio dopo aver ricevuto tre Grammy Awards. In un video pubblicato dal sito web The Hollywood Reporter, Mike è stato scortato in manette dalla polizia di Los Angeles alla Crypto.com Arena.

Il portavoce della polizia, l’agente Mike Lopez, ha detto che la detenzione di Killer Mike è avvenuta a causa di un alterco all’interno dell’arena intorno alle 16:00. “L’unica cosa che limita la tua età è non essere sincero riguardo alla tua età. o quello che stai facendo” – ha detto il 48enne Killer Mike, nome d’arte di Michael Render, nel backstage. Ha vinto per la migliore performance rap, canzone rap e album rap.

Come membro dei Run the Jewels, Mike , insieme al produttore El-P, ha pubblicato quattro album acclamati dalla critica. Ha fatto rumore al di fuori della musica come attivista socio-politico che si è espresso contro la disuguaglianza dei neri e le relazioni razziali ed è diventato un sostenitore vocale della campagna presidenziale americana del senatore Bernie Sanders del 2016.

Breaking: Rapper Killer Mike has been taken away in handcuffs in https://t.co/aF2yiyTHol arena after winning 3 #Grammys during telecast (Best Rap Song and Best Rap Performance for “Scientists & Engineers,” Best Rap Album for Michael) “Free Mike” someone shouts as he walks past. pic.twitter.com/4epfmzqMt8