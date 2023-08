Concerto Travis Scott al Circo Massimo, spray al peperoncino tra la folla e vibrazioni da… terremoto

Paura e polemiche per il concerto di Travis Scott andato in scena lunedì 7 agosto a Roma. Oltre 60mila persone hanno assistito al live al Circo Massimo del rapper, che ha presentato il nuovo album Utopia con la presenza sul palco anche di Kanye West.

Travis Scott ha presentato al Circo Massimo il nuovo album Utopia, show con Kanye West

Uno spettacolo nel corso del quale non sono mancati momenti di tensione. Non solo per il tentativo da parte di qualcuno di oltrepassare le transenne, che ha costretto la security a intervenire. Tra la folla, secondo quanto denunciato sui social da spettatori presenti, sarebbe stato infatti spruzzato spray al peperoncino, un fatto che richiama alla memoria la tragedia avvenuta allo show di Sferaebbasta a Corinaldo.

“Probabilmente la maggior parte delle persone non se ne sarà neanche accorta, ma dopo soli 10 minuti dall’inizio del concerto di Travis Scott al Circo Massimo, un gruppo di imbecilli ha deciso di spargere spray al peperoncino/veleno facendo scappare la maggior parte di noi in quella zona compreso me” – ha scritto uno spettatore.

I fan: ‘Qualcuno ha spruzzato spray al peperoncino tra la folla come a Corinaldo’

“Ero anche io nella zona dove hanno sparato lo spray, ho subito pensavo al controllore all’ingresso che ha leggermente gustato il mio zaino e poi mi ha fatto passare. Potevo avere una pistola e non l’avrebbe sentita. Dopo aver deciso di morti ai concerti siamo ancora messi così” – gli ha risposto un altro utente innescando una polemica sulla sicurezza.

In molti video che circolano sul web si vede la folla spostarsi improvvisamente in massa fra urla e spintoni, riparando poi su una collinetta. Attimi di panico che non hanno comunque all’interruzione del concerto da parte del rapper. Al momento, non si registrano feriti.

Pare che a Roma i Boom di Travis Scott al Circo Massimo abbiano avuto l’effetto di un terremoto per diverse persone. E non solo per le persone. pic.twitter.com/L3S1ONMUna — Mauro Casciari (@MauroCasciari) August 7, 2023

Vibrazioni al Circo Massimo scatenano l’allarme social, Caterina Balivo: ‘Terremoto a Roma o l’ho sognato?’

Ma non è tutto. In quelle ore molti romani hanno riferito sempre sui social di avere avvertito delle vibrazioni all’interno delle proprie case. Tra questi anche Caterina Balivo, che su Twitter ha scritto: “Qualcuno ha sentito il terremoto a Roma? O l’ho sognato?”.

“Sono le vibrazioni del concerto di quel Travis Scott al Circo Massimo. Arrivano nette e chiare fin qui a Cinecittà”, le ha risposto a un suo follower. “Ma è il terremoto o Travis Scott ? Se è lui veramente faccio una follia”, ha scritto l’attrice Chiara Francini. Nessuna conferma di scosse significative è arrivata dall‘Ingv.